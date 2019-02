O Verão chegou mais cedo a Alvalade: a Conchanata está de volta

Depois da habitual pausa de Inverno, a gelataria reabriu nesta terça-feira. A casa mantém-se, o sabor mantém-se, e as idas a Alvalade voltam a justificar bolas geladas – mesmo com frio.

Chegou a Alvalade na década de 1940, ainda o bairro se ia definindo. Com os anos, foi passando de mão em mão, sempre na família, e hoje, quase 80 anos depois, a Conchanata continua a ser uma referência. À entrada, as mesas e cadeiras da esplanada — consideravelmente diminuída em relação a anos anteriores — apinham-se, ainda que o calendário diga Fevereiro. Copos, cones, bolas geladas de várias cores e toppings de babar são a imagem de marca. Michele Tarlattini, o responsável pelo espaço que lhe foi passado dos pais, e que estes receberam dos avós, encarrega-se de aviar os pedidos.

Fotografia: Inês Félix

Está ali há "trinta e muitos anos", começa por dizer, "fui aqui criado, os meus avós vieram para Lisboa, os meus pais seguiram o mesmo caminho", mas o sangue é italiano. "Sou de Bagni di Luca, no Centro-Norte, Toscana", uma região que em tom de lamento diz ter "cada vez menos gente", mesmo que por entre uma gargalhada diga ser "um fim do mundo".

A equipa é pequena, de quatro pessoas, "o Lorenzo, a Letizia, a Nini e eu", mas vão dando conta do recado, apesar de a reabertura ter trazido ao espaço muitos dos clientes fiéis. A Conchanata encerrou a 2 de Dezembro, para a habitual pausa de Inverno, e reabriu nesta terça-feira.



Fotografia: Inês Félix

Sobre o menu, que se manteve inalterado, quem passar pela gelataria artesanal continua a poder saborear a taça com molho de chocolate (4,50€), a especialidade da casa conchanata (4,50€), os banana split com molho de chocolate ou de morango (5,50€) os cones de pistachio, chocolate ou caramelo (2,40€) ou a taça Itália (4€). Na lista de sabores, as variedades passam por manga, morango, café, framboesa, maracujá, ananás ou limão, todos fabricados com leite, ovos e frutas naturais.

Avenida da Igreja, 28A (Metro de Alvalade). Ter-Dom 14.00-20.00.

