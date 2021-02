No Dia dos Namorados pode fazer um workshop online para um jantar a dois

Não haverá muito para fazer fora de portas este Dia dos Namorados e também não convém arriscar. A 14 de Fevereiro, os pombinhos podem ficar em casa a fazer juras de amor e a preparar um jantar romântico com a ajuda da Frau Glória, o alter ego do Instagram da cozinheira Rita Wessling.

Autora de vários ebooks com receitas saudáveis (que pode adquirir no site oficial), Wessling preparou um menu igualmente bom para a saúde. Para entrada escolheu uma focaccia para partilhar e o prato principal será um rolo de carne caseiro com molho de frutos vermelhos, acompanhado de espargos salteados e um puré afrodisíaco. A sobremesa será um petit gateaux “bem picante”, promete. “Pode escolher assistir ou cozinhar em simultâneo comigo da sua cozinha. São alguns dos privilégios de ser online", explica a blogger.

O workshop acontece a 14 de Fevereiro às 16.00, custa 10€ e inclui um ebook com as receitas todas que vão aprender, para quando quiserem repetir. As inscrições são feitas no site ou através da página de Instagram e o pagamento pode ser feito por transferência bancária, MBWay ou cartão de crédito.

+ Leia a edição desta semana: A luta pela sobrevivência da cultura

+ Feira do Mocho lança mercado online dedicado ao Dia dos Namorados