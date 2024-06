Os municípios de Lisboa e Oeiras, parceiros do projecto europeu Bauhaus of the Seas Sails, estão a preparar-se para assinalar o Dia Mundial dos Oceanos, assinalado a 8 de Junho, com a apresentação de projectos para os grandes centros urbanos costeiros e um programa público de actividades culturais. A agenda inclui conversas, workshops e até caldeiradas.

Estávamos em 2020 quando se começou a falar da Nova Bauhaus Europeia, um movimento criativo e interdisciplinar para conceber futuros modos de vida. Um ano depois, começaram a reunir-se investigadores, artistas, designers, arquitectos e outros pensadores em torno de soluções de design mais sustentáveis para as regiões costeiras. Já em 2023, depois do financiamento pelo programa Horizonte Europa da União Europeia, o Bauhaus do Mar (Bauhaus of the Seas, em inglês) foi oficialmente apresentado em Lisboa, sob a coordenação do Instituto de Tecnologias Interactivas do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

Em Portugal, numa parceria entre a Fundação Calouste Gulbenkian, através do CAM – Centro de Arte Moderna, as Câmaras Municipais de Lisboa e de Oeiras, e o Instituto Superior Técnico, estão a ser desenvolvidos três projectos-piloto, a ser apresentados no dia 8, entre as 09.30 e as 22.00, no Mar da Palha, em Lisboa, e na Baía dos Golfinhos e Forte de São Bruno, em Oeiras. A ideia é que seja possível criar “um momento de reflexão, debate e construção de inteligências colectivas sobre a história que o Tejo e as cidades de Lisboa e Oeiras partilham”, como se lê em comunicado da Direcção Municipal de Cultura da autarquia lisboeta.

Em Lisboa, a iniciativa acontece entre as 09.30 e as 13.00 e as 18.00 e as 22.00, e também inclui – em vários locais à beira-rio, como o Parque Ribeirinho Oriente, em Marvila – conversas ao ar livre sobre o enquadramento ribeirinho, workshops para famílias e crianças, um laboratório de fotografia sobre algas e biomateriais e a prova de uma caldeirada à fragateiro, co-criada por um chef e vários pescadores.

Já em Oeiras, das 14.30 às 18.00, os visitantes vão ser convidados a participar numa jornada única de apelo à preservação e à acção em prol dos rios e oceanos. Entre as actividades previstas, encontram-se visitas guiadas ao Forte de São Bruno, conversas sobre ambientes marinhos, oficinas experimentais de cianotipia, pintura decorativa e mostras de curiosidades sobre as espécies que habitam o Tejo.

A programação completa está disponível online e, embora a entrada seja livre, é preciso inscrever-se por e-mail para participar em algumas actividades em Lisboa (blx@cm-lisboa.pt) e Oeiras (oci@oeiras.pt).

