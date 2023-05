No Dia Europeu do Mar, poderá embarcar em busca da fauna marinha portuguesa

O Pavilhão do Conhecimento preparou um programa especial para assinalar o Dia Europeu do Mar, a 20 de Maio.

Entrar a bordo de um barco semi-rígido, em busca da fauna marinha que compõe a zona costeira portuguesa. É esta a proposta do Pavilhão do Conhecimento para comemorar o Dia Europeu do Mar, que se assinala neste sábado, 20, entre as 09.00 e as 12.00. Inserida na programação paralela da exposição “Dinossauros: O Regresso dos Gigantes”, esta saída de campo é uma oportunidade para as famílias conhecerem os diferentes organismos gelatinosos que antecederam o aparecimento – adivinhou – dos dinossauros, bem como os mamíferos e as aves marinhas que lhes sucederam.

Criado através da Declaração Tripartida Comum (da Comissão Europeia, do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu), o Dia Europeu do Mar realiza-se todos os anos, a 20 de Maio, desde 2008. O seu objectivo é destacar a importância da preservação ambiental e da biodiversidade dos mares; e consciencializar para as oportunidades e os desafios que o mar traz nas mais diversas áreas.

Partindo do Tejo com destino ao Oceano Atlântico, o passeio de barco sugerido pelo Pavilhão do Conhecimento conta com o apoio da SeaEO Tours – Sea & Estuary Odyssey, será realizado com a orientação do capitão e biólogo marinho Sidónio Paes e inclui uma paragem junto à Arriba Fóssil da Costa da Caparica/Fonte da Telha, para discutir a importância do património geológico da região.

Esta será a primeira das três sessões previstas na série “Os Contemporâneos”, que se insere na tal programação paralela da mais recente exposição temporária do Pavilhão: as próximas realizam-se nos dias 5 e 17 de Junho, com outras temáticas e guias-convidados.

A ideia, segundo o Centro de Ciência Viva, é levar os participantes “à descoberta dos organismos que viveram em simultâneo com os dinossauros – e que, ainda hoje, podem ser encontrados na natureza – e dos seres vivos que surgiram mais tarde, durante o processo evolutivo”. Para participar em qualquer uma das sessões, basta inscrever-se online. O preço varia entre os 6€ e os 12€.

Pavilhão do Conhecimento. 20 Mai (Sáb). 09.00-12.00; 5 Jun (Seg). 15.00-18.00; 17 Jun (Sáb). 09.30-13.00. 6€-12€

