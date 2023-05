Oceanário celebra 25 anos com entradas gratuitas

O Oceanário de Lisboa faz 25 anos e para festejar, no dia 22 de Maio, vai oferecer mais de 9000 bilhetes. Até ao fim de Junho, há programas novos, com visitas guiadas e um jogo.

Na próxima segunda-feira, em celebração dos seus 25 anos, o Oceanário de Lisboa vai fechar pela primeira vez a bilheteira e oferecer entradas aos visitantes. Basta agendar a visita no site do Oceanário, o único local onde as entradas vão estar disponíveis.

Mas não desanime se não conseguir visitar o aquário no seu 25.º aniversário, porque a festa prolonga-se até ao fim do próximo mês. Entre os dias 23 de Maio e 30 de Junho, pode participar em duas visitas guiadas gratuitas, com a duração de 90 minutos, às 18.00, mediante inscrição e compra de bilhete para o Oceanário nesses dias.

Nos dias 20, 21, 27 e 28 de Maio, em sessões de uma hora às 10.00, 11.30, 14.30 e às 16.00, há uma visita guiada gratuita baseada no livro “A Baleia”, de Benji Davies. Na companhia de uma baleia calorosa, os mais pequenos são desafiados a descobrir como podem ser amigos do oceano, aprendendo como os animais marinhos fazem do mar a sua casa.

E porque o Oceanário é um lugar destinado a todas as idades, o programa Rings of Ocean, gratuito de 23 a 26 de Maio às 17.00, promete desafiar o conhecimento dos visitantes sobre os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Adequado para jovens universitários, é a actividade indicada para participar com amigos. Ao longo da exposição permanente, há um jogo de cartas em que o objectivo é ultrapassar dez desafios sobre os ODS e acumular pontos, de forma a conquistar o prémio final.

Oceanário de Lisboa (Parque das Nações). Seg 10.00-20.00. Entrada livre, mediante agendamento da visita no site do Oceanário.

