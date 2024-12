No domingo, há feijoada nos Jardins do Bombarda

Este fim-de-semana, os Jardins do Bombarda acolhem o Natal da Largo Residências. Além de uma feira de arte, ateliers, encontros e música, conte com um almoço comunitário no domingo, uma tradição que Luísa, antiga trabalhadora da cooperativa, leva a cabo há anos.

Integrado no programa de Natal "A Cultura é o Melhor Presente", a Largo Residências junta-se aos projectos sócio-culturais presentes nos Jardins do Bombarda para fazer deste lugar um ponto de encontro. No sábado, a programação arranca com a Feira de Arte, onde pode comprar obras de vários artistas. Está aberta entre as 14.00 e as 20.00, também no domingo. Entre as 16.00 e as 20.00, as atenções vão para o trio de amigas Mão na Anca, que tomam conta da música. Neste dia, conte ainda com os lançamentos dos livros Ciclo de Nova Dramaturgia Portuguesa 2024, do Clube dos Inéditos, e Contos, de Orlanda Amarilis.

No domingo, 15, o "A Luísa Convida: Almoço Comunitário de Natal" tem início às 13.00. A antiga trabalhadora da Largo Residências vai preparar, como é de costume, uma feijoada. Para quem não come carne, há um prato vegetariano em alternativa. Quem aparecer é convidado a levar comida e bebida para partilhar e tem ainda a oportunidade de fazer pão e foccacia no forno comunitário, às 15.00.

E porque dar é sempre importante nesta altura do ano, vai estar presente a associação What a Waste a receber peças usadas ou peças únicas feitas a partir de upcycling, entre as 13.00 e as 17.00. Entre as 15.30 e as 18.30, Rita Gascão Nunes e o grupo Art & Craft Refúgio lideram um workshop de macramé. Às 16.00, há um workshop de danças tradicionais ucranianas. A partir das 15.00, também há um ciclo de conversas.

Rua Gomes Freire, 161. 14-15 Dez. Sáb-Dom 12.00-20.00. Entrada livre

