No domingo, meta as mãos na terra e ajude a plantar 20 mil árvores

O município vai distribuir sementes em barda. A propósito da programação da Capital Verde Europeia, a Câmara Municipal de Lisboa conta plantar mais de 100 mil árvores até ao final do ano – a primeira remessa é plantada já este domingo, 12, em vários locais da cidade. Inscreva-se e ajude na plantação.

O programa que quer tornar Lisboa mais verde é extenso e a plantação de árvores será recorrente. Arranca já este domingo, a partir das 10.00, a primeira iniciativa onde serão plantadas 20 mil espécies: 4000 no Rio Seco (Alto da Ajuda/Ajuda), 6000 no parque do Vale da Ameixoeira (Santa Clara), 9000 no parque do Vale da Montanha (Areeiro/Marvila) e 1000 no corredor verde de Monsanto.

Toda a população é convidada a participar e não tem de pagar nada, apenas precisa de se inscrever aqui e garantir que vai confortável e pronto para escavar buracos na terra. Nos próximos meses haverá iniciativas semelhantes noutros locais da cidade, basta estar atento à agenda da Capital Verde.

Vários locais. Dom 10.00. www.lisboagreencapital2020.com. Gratuito.

