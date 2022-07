No Erva, há jantares com menus surpresa e chefs convidados até 2023

Jantares temáticos, com seis momentos, preparados a várias mãos e animados por um DJ. É esta a proposta do Erva — o restaurante do hotel Corinthia, em Sete Rios — para a primeira quinta-feira de cada mês.

O jantar de estreia do Oh, My Chefs! aconteceu no passado dia 7, sob o tema “Algas” — dia em que Pedro Mendes, chef consultor e autor do livro “algo com Algas”, se juntou ao chef residente, Miguel Teixeira, na cozinha do Erva. O próximo jantar, com o tema “Lisboa”, irá contar com a presença dos chefs Miguel Castro e Silva (Casario e DeCastro Gaia) e Tiago Emanuel Santos (Lost in), no dia 4 de Agosto.

Segundo o hotel, a iniciativa Oh, My Chefs! pretende “celebrar a gastronomia portuguesa e a partilha de experiências”. Os jantares temáticos prolongam-se até Janeiro de 2023, mês em que o chef Miguel Teixeira celebra 20 anos de carreira e convida 20 chefs para cozinhar consigo.

O menu, sempre surpresa, tem o custo de 95€ por pessoa. As reservas podem ser feitas através do email reservas@erva-restaurante.pt ou ligando para o 912 592 132.

