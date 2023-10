No escurinho do Cinema Fernando Lopes, o terror instala-se para o Halloween

Na contagem decrescente para a noite mais aterradora do ano, a sala do Campo Grande preparou um ciclo composto por três filmes assustadores.

Transgressor, Reino Animal e Megalomaníaca são os três filmes seleccionados para assinalar o Halloween no Cinema Fernando Lopes. O aquecimento começa logo a 19 de Outubro, quinta-feira, e a programação especial prolonga-se até à véspera do feriado de 1 de Novembro.

O Especial Halloween começa com Transgressor (2023), longa-metragem estreada na última edição do Festival de Berlim. O filme de de Jennifer Reeder acompanha Jonny (Kiah McKirnan), uma jovem rebelde que nas vésperas do seu 18.º aniversário vai para casa da tia Hildie (Alicia Silverstone), onde terá de completar um rito de passagem sobrenatural, obrigatório para todas as mulheres da família. Ao mesmo tempo, na pequena cidade há um assassino em série à solta, que rapta adolescentes para as torturar até à morte. Transgressor estreia em exclusivo no Cinema Fernando Lopes a 19 de Outubro, a primeira de um total de seis sessões, em exibição até dia 25.

A 27 de Outubro terá lugar uma sessão especial de pré-estreia do filme Reino Animal (2023), que chega aos cinemas portugueses a 1 de Novembro. Um filme que abriu a edição deste ano do MotelX e que foca um mundo distópico em que alguns humanos começam a transformar-se noutras espécies animais. Entre eles, a mulher de François (Romain Duris) e mãe de Émile (Paul Kircher), um pai e um filho que se aventuram numa missão que mudará as suas vidas para sempre.

Segue-se Megalomaníaca (2022), que poderá ser visto numa sessão única marcada para a noite de 31 de Outubro, em parceria com a plataforma Film Twist. Escrito e realizado por Karim Ouelhaj, o filme inspira-se no Carniceiro de Mons, um assassino em série que aterrorizou a Bélgica nos anos 1990, desmembrando as vítimas (a sua identidade é desconhecida até hoje). Esta obra, com muito sangue à mistura, explora a forma como pode ser ultrapassada a linha entre vítima e carrasco. Uma sessão que, prometem os programadores do Cinema Fernando Lopes, “contará com a presença de convidados especiais e ofertas”.

Cinema Fernando Lopes. Campo Grande, 376.

