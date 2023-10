‘O Natal do Bruno Aleixo’ antecipa o espírito da época no streaming

Menos de um ano depois de se estrear nas salas de cinema portuguesas, O Natal do Bruno Aleixo chega aos ecrãs mais pequenos. A partir da próxima quinta-feira, 19 de Outubro, passa a integrar o catálogo da Filmin.

No Natal passado, e dois anos após a estreia de O Filme do Bruno Aleixo, João Moreira e Pedro Santo estrearam no cinema um filme enquadrado no tema do Natal. Uma produção em que Aleixo se envolve num acidente que o deixa em coma pouco tempo antes do Natal. Mas como este personagem não é fã da quadra, não quer acordar e, enquanto sonha na cama do hospital, visita vários natais passados, presentes e futuros, numa alusão a Um Conto de Natal de Dickens.

O Natal do Bruno Aleixo, que em 2022 também passou pela Mostra de Cinema de São Paulo, é co-realizado por João Alves, Rafael da Silva Hatadani, Jorge Ribeiro, Pedro Brito e também por Bruno Caetano, o produtor de Ice Merchants, curta-metragem de animação e o primeiro filme português nomeado aos Óscares.

