No Festival Contacto, pode experimentar o arco e flecha ou fazer uma corrida de bules de chá

Nos dias 26 e 27 de Abril, a ficção científica e a fantasia regressam à Biblioteca de Marvila. Além de apresentações de livros, o Festival Contacto conta com oficinas, jogos de tabuleiro, exposições e as famosas Corridas de Bules de Chá.

O festival, organizado pela Associação Imaginauta, procura celebrar os universos da ficção especulativa com uma programação que dura o fim-de-semana inteiro. No sábado, 26, destacam-se as apresentações de alguns títulos como Surianar, de Theresa A. James, que aborda um mundo coberto de nevoeiro e em que os espelhos são proibidos; O Despertar do Caos, a primeira obra de Ricardo C. Dias que é também o primeiro livro de uma trilogia sobre quatro heróis improváveis; e Zakiel e o Despertar dos Alquimistas, o segundo volume da saga A Lenda de Zakiel, de Erdan Nightwalker.

Neste dia, conte também com conversas em torno de várias temáticas. Os oradores vão falar sobre as estratégias para que o lançamento de um livro tenha sucesso, a forma como se organizam antologias, os livros de jogos narrativos ou ainda a história alternativa como um género literário que tem ganhado cada vez mais importância dentro da ficção especulativa. A comunidade é ainda convidada a participar em duas sessões: uma que se centra na escrita dos géneros young adult e new adult e é liderada por Bruno Leão, autor de livros queer young adult, a outra sobre a saga The Empyrean, de Rebecca Yarros, que conta com Joana Pinto, da livraria One More Chapter.

No domingo, 27, há oficinas de esgrima e de ilustração de criaturas de folclore português, e também uma sessão de scrapbooking. Nas apresentações, conte com Mafalda Santos, que escreveu Aquilo que o sono esconde, uma história que não poupa nos elementos bizarros e surreais, ou Sara Aidos, autora de O Relógio de Parede, que conta a jornada de Mel a partir do momento em que ela acorda num mundo novo, que parece saído de um sonho. Está também marcada a apresentação de uma antologia que celebra os 12 anos da Editorial Divergência.

E neste dia fica ainda espaço para se falar acerca da banda desenhada japonesa mangá ou do gótico e do seu ressurgimento nas propostas literárias nacionais, e também para uma liveplay do jogo Mothership, trazida pelo teatroàespada, que conta com a participação de vários actores-jogadores portugueses.

Ao longo dos dois dias, o festival inclui uma feira do livro e uma feira de arte, jogos imersivos, como o LARP (Live Action RPG), em que os participantes são convidados a encarnar a pele de um vilão ou de um herói e a testar as suas capacidades com o arco e flecha ou na arena de combate; ou como o Blood on the Clocktower, em que os jogadores interpretam uma personagem que pode ajudar ou atrapalhar na resolução de um crime. Saída directamente do universo de Alice no País das Maravilhas, temos a Corrida de Bules de Chá. Para quem antes preferir jogos de tabuleiro, também os vai lá encontrar.

Todos os detalhes acerca da programação podem ser consultados no site da Imaginauta. A entrada é livre.

Rua António Gedeão (Marvila). 26-27 Abr. Sáb-Dom 13.30-19.00. Entrada livre

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp