No Google Arts & Culture, há cinco jogos para saber mais sobre arte

A forma mais divertida de aprender é jogar, e a Google Arts & Culture juntou o útil ao agradável na “Play with Arts & Culture”, colecção de cinco jogos lançada na semana passada, inspirada nos milhares de obras que disponibiliza em parceria com mais de duas mil instituições culturais de todo o mundo. A ideia é que miúdos e graúdos possam mergulhar na arte e na cultura de forma interactiva e divertida — tudo isto a partir do sofá.

Há várias opções para descobrir emblemáticas peças ou monumentos da história da arte. Para quem gosta de juntar peças e surpreender-se com a imagem final, o “Puzzle Party” apresenta um leque variado de puzzles com base em mais de 500 obras de arte de nomes como Andy Warhol, Johannes Vermeer ou Amy Sherald. Os puzzles podem ser resolvidos a solo ou na companhia de família ou amigos e apresentam três níveis de dificuldade.

Se as palavras cruzadas são o seu melhor trunfo, experimente o “Visual Crosswords”, jogo que segue a mesma lógica, mas cujo objectivo é encaixar imagens nas quadrículas de acordo com um tema (por exemplo, movimentos artísticos, artistas ou cores). Já as “Cultural Crosswords” assumem um carácter mais tradicional. Há uma quadrícula a cor que fornece uma pista, como “Klimt's golden masterpiece” ou “Lady with the world’s most famous smile”, que ajudam a encontrar as respostas. Depois, pode clicar sobre elas para saber mais sobre a obra ou artista em questão.

Pode, ainda, situar momentos culturais no tempo, em comparação com diferentes invenções ou personalidades, por exemplo, o Castelo de Neuschwanstein ou Neil Armstrong, a Estátua da Liberdade ou o voleibol. Quanto mais rápido for, mais pontos pode fazer.

Se prefere algo mais relaxante, pode sempre recorrer ao “Art Coloring Book”, que permite pintar livremente icónicas obras de arte ou monumentos disponíveis no modo Street View. Esta é apenas mais uma das funcionalidades do Google Arts & Culture, que proporciona visitas virtuais a alguns dos mais reputados museus internacionais.

