No Halloween há Brunch Electronik com Nina Kraviz e The Advent

Nina Kraviz e The Advent são os primeiros nomes confirmados para a terceira edição da festa de Halloween do Brunch Electronik. Este ano dança-se até de madrugada no Centro de Congressos de Lisboa.

Na noite de Halloween em Lisboa não são só as bruxas que saem à rua. Também se vai dançar ao som de alguns dos melhores nomes de techno. O Brunch Electronik está de volta à cidade com a sua Halloween Party e estão já confirmadas duas presenças de peso.

Depois de passar pelo Lx Factory na edição anterior, este ano a festa ruma em direcção ao Centro de Congressos de Lisboa. Nina Kraviz e The Advent são os primeiros artistas confirmados, mas o cartaz ainda não está fechado, esperando-se novidades em breve.

Na noite de 31 de Outubro, a festa começa às 22.00 e só termina às 08.00 da manhã do dia seguinte. Os bilhetes estão disponíveis para venda na Ticketline, Made of you tickets, Resident Advisor, Festicket, Fever e Xceed, a partir de 15€.

