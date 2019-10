No Halloween, há três dias de street fest na Alameda

Depois de uma edição adiada em Setembro porque a chuva decidiu aparecer, o Street Fest volta a assentar arraiais na Alameda para uma edição especial de Halloween entre 1 e 3 de Novembro. Há muita música, comida de rua e um mercado de artesanato.

Em Julho aconteceu a primeira edição do Street Fest na Alameda, que nos últimos anos tinha como cenário a praça do Martim Moniz. A iniciativa surge de uma parceria com a Junta de Freguesia de Penha de França, para festejar o Dia das Bruxas em pleno com a família ou rodeado de amigos – há espaço mais que suficiente para se estender na relva enquanto come e deixa os DJs fazerem o trabalho deles.

As carrinhas de street food instalam-se junto à Fonte Luminosa e o menu dá para todos os gostos. Há cachorros da Legend Hot Dog, crepes e waffles da Crepe 28, pratos vegetarianos da My Green Truck, tacos do El Taco Chingón, carne argentina na La Boca, pizzas artesanais da Box Seven ou as bolas de berlim da Ora Bolas.

No que toca à música, a festa arranca logo na sexta com Ki, às 17.30, e Camboja às 21.30. A tarde de sábado será passada ao som de Ketzal e Azza (17.30 e 21.30), e no domingo pode bailar com o Clube do Cool e da Cafeína (13.30) e ainda com Lucky (17.30).

E se no meio dos comes, bebes e bailes tiver um tempinho, deite o olho à feira de artesanato com marcas como a Luma, Obuq, Olivar, Santa Clara Assis ou a Ana Bule Baloiços.

Alameda Dom Afonso Henriques. Sex-Dom 12.00-22.00. Entrada livre.

