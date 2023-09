No hotel de ‘John Wick’, Mel Gibson dá-nos as boas-vindas ao inferno

Sem Keanu Reeves, o universo John Wick expande-se numa minissérie que recua à Nova Iorque dos anos 1970. ‘The Continental: From The World of John Wick’ estreia na Prime Video a 22 de Setembro.

Quase uma década e quatro filmes depois (e com mais dois a caminho, um deles spinoff), a franquia John Wick, criada por Derek Kolstad, recua agora à década de 70 do século passado para contar a história de ascensão de Winston Scott. Este é o gerente do hotel The Continental em todos os filmes até agora estreados e uma figura próxima de John Wick. The Continental: From The World of John Wick estreia a 22 de Setembro no streaming da Prime Video. É uma minissérie de três episódios com um elenco que tem em Mel Gibson o nome mais sonante. O peso-pesado de Hollywood veste a pele do então gerente desse mesmo hotel, o implacável Cormac.

Nos filmes, Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino profissional que muda de vida para abraçar um grande amor. No entanto, a sua mulher acaba por morrer, deixando-lhe um pequeno cão como o derradeiro presente. Ora, o caldo entorna-se quando um grupo de criminosos rouba o carro a este anti-herói e mata o amigo de quatro patas de Wick, que fica inconsolável e volta a pegar em armas para perseguir os responsáveis. Este é o início de toda uma história de vingança, tiroteios e lutas infindáveis em torno de uma organização criminosa mundial chamada High Table, que controla tudo e todos na sombra. Debaixo da alçada desta rede, estão os hotéis The Continental, espalhados por todo o planeta, terrenos seguros e sagrados onde os criminosos podem entrar sem receio de represálias. No hotel de Nova Iorque, o gerente é o charmoso Winston Scott, interpretado por Ian McShane (Deuses Americanos), personagem que se torna agora a principal figura de The Continental: From The World of John Wick, minissérie que recua no tempo para contar a sua história de ascensão ao trono do hotel, juntamente com o seu braço direito, o concierge Charon, cujo papel no cinema esteve nas mãos de Lance Reddick, actor que morreu em Março deste ano. Mas ainda fará um cameo no filme spin-off Ballerina (2024), longa-metragem com Ana de Armas cujo lançamento antecede o quinto filme da franquia, ainda sem estreia programada.

Em The Continental: From The World of John Wick, acompanhamos o jovem Winston Scott, desta vez interpretado por Colin Woodell (The Flight Attendant), um inteligente homem de negócios “que é arrastado para o inferno da Nova Iorque dos anos 70 para confrontar um passado que pensava ter deixado para trás”, resume a Prime Video em comunicado. O então gerente do hotel é Cormac, papel a cargo de Mel Gibson, que interpreta um chefe da máfia que faz parte do passado de Winston e também do seu irmão, e assassino, Frankie Scott. Os problemas começam quando Frankie rouba um objecto de valor inestimável a Cormac, que faz um ultimato a Winston: tem de encontrar o irmão ou tramam-se os dois. Só que o feitiço vira-se contra o feiticeiro, e Winston desenha um plano para tomar conta do hotel, com a ajuda de um conjunto de criminosos subcontratados.

Também de regresso, numa versão mais jovem, está Charon, personagem desta vez interpretado por Ayomide Adegun (The Hunger Games: A Balada dos Pássaros e das Serpentes), ajudante de confiança de Cormac – uma lealdade que será posta à prova. "O desempenho de Lance Reddick inspirou-me definitivamente. Acho que ele era uma excelente pessoa e um excelente actor. Tentei olhar para ele através de duas perspectivas. Posso sentir muita pressão e desmoronar perante a situação, ou confiar que a minha interpretação da personagem se alinhará com a interpretação que Lance Reddick fez de Charon", diz Adegun, citado num comunicado da Prime Video. Na mesma nota, Mel Gibson fala sobre o seu personagem: "Ele [Cormac] é uma espécie de mentor [para Winston e Charon] – ou melhor, torturador. Não sei bem qual. É mais uma personagem nefasta e uma figura paternal, e eles vêem-no dessa forma quando são jovens, mas à medida que crescem e começam a analisar quem ele realmente é apercebem-se de que provavelmente não é a figura paternal que finge ser. É bastante egoísta, com a sua própria agenda, e utilizou-os de uma forma má, e penso que isso os deixa zangados e a pedir vingança. Com razão".

