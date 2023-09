Donald Glover adapta ‘Mr. & Mrs. Smith’ a série (e ocupa o lugar de Brad Pitt)

É mais um remake a juntar a tantos outros, uma tendência que tem marcado o mercado audiovisual nos últimos anos. Mr. & Mrs. Smith, filme que juntou Brad Pitt e Angelina Jolie (dentro e fora do ecrã) no papel de um casal de assassinos, é agora adaptado ao pequeno ecrã. A estreia acontece no streaming da Prime Video no início de 2024, mas ainda sem data marcada.

No filme de 2005, um casal não faz a mais pálida ideia que partilha a mesma profissão. Secretamente, são ambos assassinos de agências concorrentes e, a certo ponto, recebem como missão aniquilarem-se um ao outro. Realizado por Doug Liman (No Limite do Amanhã) e com argumento de Simon Kinberg (Perdido em Marte), o filme, hoje disponível na Prime Video, foi um sucesso de bilheteira. Agora está a ser adaptado ao formato série pelas mãos dos criadores Donald Glover (Swarm, Atlanta) e Francesca Sloane (Atlanta, Fargo). O multifacetado Glover (cujo alter ego musical dá pelo nome de Childish Gambino) assume também o papel de Mr. Smith, enquanto que Mrs. Smith será interpretada por Maya Erskine (PEN15).

Nesta adaptação, avança a Prime Video, os Smith são “dois estranhos, John e Jane, que abandonaram as suas identidades para se juntarem como parceiros, na espionagem e no casamento”. Ou seja, parece que desta vez trabalham na mesma equipa, já que a plataforma de streaming revela que estão “unidos por uma agência misteriosa”. A cada episódio há novas missões para cumprir que “marcam etapas importantes na relação”, num casamento “onde não há espaço para o divórcio”.

A estreia de Mr. & Mrs. Smith estava planeada para Novembro deste ano, mas foi adiada na sequência das greves dos actores e argumentistas nos EUA.

Prime Video. Estreia em 2024 (T1)

