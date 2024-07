No Irreverente 2024, improvisa-se em várias línguas

Entre 24 e 27 de Julho, a Academia de Santo Amaro, em Alcântara, recebe o festival de improviso Irreverente. Os espectáculos são protagonizados por improvisadores de todo o mundo. Este ano, há uma novidade, o Dia Test-Drive, um dia dedicado a workshops, de entrada gratuita.

A terceira edição do festival apresenta-se sob o tema Experimental, em que além dos espectáculos e workshops também há conversas e jams. Ao longo dos quatro dias, os espectáculos são apresentados entre as 20.30 e as 23.00.

A 25 de Julho, chegam-nos dos Países Baixos e do Canadá as criações de Jayda Fogel e Nora McLeese – Welcome to the Dark e Your Move, respectivamente. A 26 de Julho, Landing vem do Reino Unido pela mão de Katy Schutte, e, no dia 27, Abstracting the Moment In-Between é assinado por Shawn Fisher, uma criação dos EUA e da Áustria. As criações portugueses arrancam logo no dia 24, com A Verdadeira História Por Trás da Estória, assinada por André Sobral. No dia 26, Improapocalipse é de Filipe Moreira.

Na Biblioteca de Alcântara, 24 de Julho é Dia Test-Drive, em que todas as actividades são gratuitas. Entre as 14.00 e as 15.00, Alexandra Polido lidera Teatro para a Transformação Socio-Ecológica, e Peter Frankl, da Eslovénia, comanda Scenes and Moves, que cruza teatro e dança. Das 15.00 às 16.00, Gaê, do Brasil, dá o workshop Quitanda – Improvisando à Diversidade, e Jennifer Lavenhar, dos EUA, lidera Elements. Entre as 16.00 e as 17.00, o projecto experimental Poesias Sonoras dá um workshop de música, poesia e dança. As inscrições estão abertas.

Ainda neste dia, o Speed Date Pitching acontece entre as 14.00 e as 17.00 com o objectivo de criar um espaço de troca de ideias para novos projectos de improviso. Cada pessoa tem 15 minutos para partilhar as suas ideias e receber feedbacks e recomendações. Ao fim desse tempo, as pessoas rodam entre si. As inscrições estão abertas de 20 a 23 de Julho. Entre as 21.00 e as 22.30, no jam O Experimento, dirigido por Luana Proença, experimentam-se várias línguas e várias fisicalidades.

Entre 25 e 27 de Julho, alguns dos nomes internacionais que assinam os espectáculos, como Nora McLeese e Katy Schutte, dão outros workshops em que pode participar. Cada um tem a duração de três horas e tem o valor de 40€. Os espectáculos tem o valor de 20€. Os bilhetes e toda a informação acerca do festival encontra-se no site.

