No MAAT, os primeiros a chegar ganham um pequeno-almoço à beira-rio

Durante o mês de Agosto, os primeiros visitantes a entrar no museu vão ter direito a um piquenique. O pequeno-almoço é do MAAT Café & Kitchen e inclui manta para estender na relva.

Agosto está aí e com ele dias infalivelmente quentes e soalheiros. Para aproveitar o bom tempo e o acalmar da agenda cultural, o MAAT vai estar a oferecer um piquenique aos primeiros visitantes a entrarem – quer no MAAT Gallery, quer no MAAT Central –, todos os dias.

A oferta terá a forma de uma caixa, com tudo o que precisa para um pequeno-almoço nutritivo, e inclui até uma manta, mas poder estendê-la na relva do jardim do museu e usufruir da vista para o Tejo. O menu é preparado pela cafetaria do espaço, o MAAT Café & Kitchen, e inclui um pão misto, um croissant, uma fatia de bolo do dia, dois sumos, dois pastéis de nata e duas peças de fruta.

Esta é apenas uma das propostas estivais do MAAT. Depois de anunciar uma happy hour – com bilhetes a metade do preço, às sextas e sábados, entre as 19.00 e as 21.00 –, o museu já divulgou o seu calendário de aulas de yoga. No jardim, estão marcadas para os dias 7, 14 e 21 de Agosto e 4, 11 e 18 de Setembro, sempre às 19.00 (gratuitas mediante compra de bilhete para o museu). No interior, as sessões decorrem nas principais exposições – a 30 de Agosto, na do fotógrafo Jeff Wall; a 27 de Setembro, na de Miriam Cahn.

Avenida de Brasília (Belém). Qua-Seg 10.00-19.00 (Sex-Sáb até às 21.00). 11€

