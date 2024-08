No Memmo Príncipe Real, até ao final de Setembro, há ostras e tacos com vista

No terraço do Memmo Príncipe Real, o Verão vive-se até ao último raio de sol. A pensar nisso, há um novo bar de tacos e ostras abertas na hora pelo chef Jorge Fernandes. Todos os dias, entre as 16.00 e as 19.00, os pratos podem ser acompanhados de um cocktail.

De segunda a domingo, o terraço do hotel no Príncipe Real dedica-se a tudo o que é mais fresco. Há tacos, ostras e, se a escolha for difícil, há ainda combinados. Para começar, tem as ostras nacionais com limão e vinagrete de chalotas (3,50€/unidade). Depois, existem várias opções de tacos: salmão e sésamo (7€), camarão com maracujá (8€), atum braseado com kimchi e cebolinho (9€), lavagante com molho cítrico (12€). E há também um de carne, que leva tártaro de novilho com alcaparras (9€).

Nos combinados, pode optar por duas ostras e um taco à escolha do chef (15€), quatro ostras e dois tacos (28€), ou um menu de degustação de três tacos (22€).

O bar funciona enquanto ainda há sol, isto é, até ao final de Setembro.

Memmo Príncipe Real. Seg-Dom 16.00-19.00. 3,50€-28€

