Cervejeiros invadem o Castelo de Pirescouxe no fim-de-semana

Enquanto o Verão não acabar, vai brotar muita cerveja artesanal das torneiras dos arredores de Lisboa. Uma semana antes do BEERiceira, “actualmente o maior festival de cerveja artesanal do distrito”, regressar ao Parque de Santa Marta, na Ericeira, o Loures Craft Beer toma conta do Castelo de Pirescouxe, em Santa Iria de Azóia.

A iniciativa, que este ano se realiza entre esta sexta-feira, 30, e domingo, 1 de Setembro, “tem como objetivo impulsionar a actividade económica da região”, de acordo com Sandra Veloso, do gabinete de comunicação e redes sociais do município. “E promover a produção de cerveja artesanal, possibilitando aos apreciadores, entusiastas e curiosos ficarem a conhecer mais sobre a arte cervejeira”, continua.

No recinto, vai ser possível provar cervejas da 8.ª Colina, Bruxa do Mar, Dois Corvos, Fermentage, HopSin, Mean Sardine, Musa, Rafeira, Saloia e do Núcleo de Cervejeiros da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. Mas não só.

O programa das festas começa a ganhar forma a partir das 19.00 de sexta-feira, 30, com a animação de rua do colectivo Uh!Topia, que volta à carga no sábado, 31, e no domingo, 1. Além disso, há concertos de The Fly, uma banda de tributo aos U2, na sexta-feira; dos State of Mind, no sábado; e de Apoca Lips e Smooth Garage Band, no último dia. E ainda um momento de diálogo e degustação de cervejas, dinamizado por Bruno Aquino, com outros mestres-cervejeiros nacionais, pelas 19.00 de sábado.

A entrada no recinto – onde se encontram também espaços de street food e bancas com produtos regionais e artesanato – é livre. Só se paga o que se consumir.

Castelo de Pirescouxe (Santa Iria de Azóia). 30 Ago-1 Set. Sex 18.00-00.00, Sáb 16.00-00.00, Dom 16.00-23.00. Entrada livre

