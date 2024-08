Em Marvila, há feira de vinhos com arte, música e moda à mistura

O 8 Marvila já vive o espírito da rentrée. A partir deste sábado, dia 31 de Agosto, e nos últimos sábados de cada mês, o projecto que ocupa os antigos Armazéns Vinícolas Abel Pereira da Fonseca recebe o Night Market, um serão em torno dos vinhos, mas também da arte, da música e da criatividade nacional.

Começa tudo nas diferentes lojas, estúdios e galerias que compõem este complexo inaugurado em Setembro do ano passado. Cada espaço convida um parceiro externo para levar até Marvila o que tem de melhor. As cerâmicas da Sanpi, as velas e cristais da MOHS, as serigrafias da Enclave, o mobiliário artístico da Rija ou as tatuagens veganas da Lelê são alguns dos convidados nesta primeira noite especial. A galeria Because Art Matters, por sua vez, apresenta sessões de live painting com três artistas.

Os vinhos também fazem parte desta nova proposta de fim-de-semana. Poderá aventurar-se por entre 60 referências, espalhadas pelas antigas cubas dos armazéns. Vai encontrar de tudo – brancos, tintos, rosés e espumantes –, com preços que vão dos 3€ aos 9€, além dos 4€ do copo.

E como não podia deixar de ser, também a música faz parte do programa, com os DJs Kaspar e Señor Pelota ao leme da selecção musical.

Praça David Leandro da Silva, 8 (Marvila). Sáb 18.00-00.00. Entrada livre

