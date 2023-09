‘No Meu Bairro’. Depois de protestos, o livro ilustrado tem nova apresentação

O livro ilustrado No Meu Bairro, de Lúcia Vicente e Tiago M., chegou às livrarias a 11 de Setembro. Depois do lançamento ter sido alvo de protestos na semana passada, há nova apresentação marcada para esta sexta-feira, 29 de Setembro, às 18.30, na Casa dos Bicos – Fundação José Saramago. Além dos autores, a sessão vai contar com a participação da professora Ana Coutinho, da Universidade Nova de Lisboa, e Alexa Santos, mestre em Género, Sexualidade e Teoria Queer.

“Na tarde de ontem [sexta-feira, 22 de Setembro], um livro que publicámos, dois autores e uma livraria da cidade de Lisboa foram alvos de uma ameaça à liberdade de expressão”, lê-se numa publicação da editora Penguin Random House, que repudia “quaisquer movimentos que atentem contra a liberdade de expressão e de edição”. “Em tempos de crescente polarização política, em que as questões relacionadas com a equidade estão no centro do debate público, o nosso propósito de difundir uma gama alargada de vozes e pontos de vista é absolutamente necessário.”

Na altura do incidente, a Esquadra do Rato foi contactada e os agentes que acorreram ao local identificaram os manifestantes, estando a ser ponderada uma queixa no Ministério Público. Entretanto, na sequência do sucedido, a Fundação José Saramago disponibilizou-se para acolher uma nova sessão, que assegurará as medidas de segurança necessárias. Além da entrada ser limitada à lotação da sala, o acesso ao invento implica o registo do nome e número do cartão de cidadão à entrada e será proibido o registo de imagens, em fotografia ou vídeo, com excepção das imagens recolhidas pela Fundação, pela editora e pela imprensa acreditada.

Com ilustrações de Tiago M. e texto de Lúcia Vicente, No Meu Bairro fala-nos das diferenças que nos unem através de uma viagem pelas vidas e interrogações de 12 petizes. Desde Maria Miguel, uma criança não-binária, até Amir, um rapaz com vitiligo, são diversas as vozes que nos chegam em forma de poemas. Quando a entrevistámos em Agosto a propósito do livro, ainda antes de estar disponível nas livrarias, Lúcia Vicente disse-nos querer inspirar “todas as pessoas que educam” e oferecer um ponto de partida para “para debates que requerem mais sensibilidade”.

