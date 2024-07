“No Money, But Love”: campanha alerta para exploração de animais na mendicidade

“Combater o fenómeno crescente da utilização dos animais para mendicidade tem sido uma prioridade" da Provedoria Municipal do Animal de Lisboa (PMAL), salienta o provedor Pedro Emanuel Paiva. A situação não é de agora, mas face à sua intensificação no município de Lisboa, a entidade decidiu lançar uma campanha de alerta (e combate) ao recurso a animais para pedir dinheiro nas ruas da cidade, que será visível até 31 de Agosto. Chama-se “No Money, But Love”. De acordo com a PMAL, as denúncias têm aumentado significativamente. “Enquanto assim for, não deixaremos de trabalhar para salvar estes animais da exploração a que estão obrigados”, sublinha o provedor.

Há, no entanto, uma ressalva a fazer: é necessário distinguir "os animais cujos tutores são pessoas sem-abrigo, que os tratam como verdadeiros familiares, sendo muitas vezes a sua única companhia", do "contexto diametralmente oposto, praticado por grupos organizados que se dedicam à instrumentalização de animais para conseguirem esmolas”, salienta Pedro Emanuel Paiva, que acrescenta: “Não pode haver qualquer confusão nesta matéria.”

Um acto que pode ser crime

A campanha resulta de uma união de esforços entre a Provedoria do Animal, a Câmara Municipal de Lisboa (CML), a Polícia de Segurança Pública (PSP), o Metro de Lisboa, o Turismo de Lisboa, a União de Associação de Comércio e Serviços, a Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, a Associação de Comerciantes do Bairro Alto, a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal e o Teatro Tivoli BBVA.

“Trata-se de uma situação intolerável e a Câmara Municipal de Lisboa não deixará de tomar ou apoiar todas as medidas que venham a ser necessárias para garantir o respeito e a dignidade dos animais em situação de abuso ou perigo”, afirma Ângelo Pereira, vereador com o pelouro da Protecção e Bem-Estar Animal da CML, justificando a participação do organismo na campanha. A PSP, por sua vez, recorda que "a utilização de animais de companhia na mendicidade, sem que se tenha em conta o seu bem-estar, poderá ser crime”.

+ Rua central do Bairro da Madre de Deus e Largo das Belas-Artes vão mudar de cara