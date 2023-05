No Museu Bordalo Pinheiro, festa que é festa dura quatro dias. E é grátis

Este ano, o Museu Bordalo Pinheiro comemora o Dia Internacional dos Museus durante quatro dias, entre 18 e 21 de Maio. Com entrada livre, a programação inclui visitas, conversas, oficinas, uma Feira do Livro Ilustrado e de BD, e muitas outras actividades igualmente gratuitas. Quem aparecer, tem direito à oferta da capa de um jornal bordaliano (em cópia digital) com a data do seu aniversário.

A festa arranca já esta quinta-feira, 18 de Maio, às 15.00, com uma visita à exposição “Fora do quadrado. Bordalo e as origens da BD em Portugal”, guiada pela comissária Sónia Brochado. Poderá ainda contar com o anúncio dos quatro artistas seleccionados para participar na terceira edição do Programa de Residências Artísticas do museu, bem como o lançamento da nova cronologia online da vida e obra de Rafael Pinheiro.

Já para os dias 19 e 20 de Maio, estão marcadas várias oficinas: a oficina-jogo Manguito como Gesto Filosófico (Sex 11.00), a oficina de tipografia para famílias com a Tipografia do Papeleiro Doido (Sáb 11.00) e a oficina de banda desenhada com Tiago Cruz (Sáb 15.00). Mas, atenção, é necessário inscrever-se previamente, através de e-mail (bilheteira@museubordalopinheiro.pt).

No sábado, 20, conte ainda com a Feira do Livro Ilustrado e de BD, que acontece das 11.00 às 18.00, com as livrarias Cult, Legendary Books e Tinta nos Nervos. No mesmo dia, está ainda prevista, para as 15.00, uma conversa em torno da exposição “BD Portuguesa. Um olhar sobre as colecções do Museu da Banda Desenhada de Beja”, com a participação de Cristina Gouveia, Filipe Abranches, Miguel Rocha e Paulo Monteiro.

No último dia de festa, domingo, 21 de Maio, volta a haver feira. O destaque, contudo, é a sessão de caricaturas com Pedro Ribeiro Ferreira, entre as 11.00 e as 13.00. Mais tarde, pelas 15.00, há oficina de criação de marcadores em cianotipia, com a Oficina Fritta. Se perder a primeira sessão, apareça para a segunda, às 16.30.

Museu Bordalo Pinheiro. 18-21 Mai, Qui-Dom 10.00-18.00. Entrada livre

