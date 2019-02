No Museu de Santo António há tradições a manter no Dia dos Namorados

Lançar uma moeda à estátua de Santo António, junto à Igreja homónima, é daquelas tradições a seguir caso queira encontrar ou manter o seu amor – desde que a dita cuja caia no livro aberto do Santo. E, como manda a tradição, o núcleo do Museu de Lisboa dedicado ao santo casamenteiro convida os enamorados a tentarem a sua sorte entre quinta e domingo, uma desculpa válida para se aventurarem nas visitas, conversas e concerto programados para esses dias.

A celebração do Dia dos Namorados começa no dia da própria efeméride com a tradição da moeda, uma sorte que pode tentar entre as 10.00 e as 18.00 de quinta-feira – fique a saber que o número de tentativas corresponde ao número de anos que faltam para se concretizar o desejo. Nesse dia, às 18.30, há uma visita orientada ao museu seguida de um concerto com a fadista Carolina (7,5€; servicoeducativo@museudelisboa.pt).

Na sexta, às 18.30, fique a conhecer as sortes, simpatias e receitas para encontrar o amor – uma conversa que serve de aconselhamento amoroso prescrito por quem melhor conhece as manhas de Santo António (requer inscrição), falamos dos guias do museu. Sábado, entre as 14.30 e as 18.30, leve calçado confortável para participar no peddy-paper que desafia os casais a encontrarem o melhor sítio em Alfama para uma foto melosa – é o selfie-paper de Santo António e tudo o que tem de fazer para participar é inscrever-se.

No domingo, a programação encerra com Santo António das Solteiras, dos Namorados e do Casamento, uma visita ao museu que guia os visitantes pelas tradições casamenteiras desta santo (15.30; 3€)

No fundo, só precisa de manifestar o seu amor – próprio ou por alguém – junto do santo casamenteiro de Lisboa.

Museu Lisboa: Santo António. Largo de Santo António da Sé, 22. 14-17 de Fevereiro. servicoeducativo@ museudelisboa.pt.

+ Coisas românticas para fazer em Lisboa