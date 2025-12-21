No Noisy Voices, o copo de vinho natural acompanha uma bola de gelado

O ucraniano Eugene Bilousov abriu, no Saldanha, um bar que tem vinhos naturais e gelados. A ideia é pedi-los em conjunto, mas se não estiver para aí virado, há outros petiscos.

Em Paris, existe um bar chamado Folderol. Há um par de anos, ficou viral nas redes sociais depois de Dua Lipa ter dito numa entrevista que era um dos seus lugares preferidos na cidade. Bastou a partilha da cantora pop (que tem mais de 88 milhões de seguidores no Instagram) para que o bar viesse a ganhar uma afluência desmesurada. Os proprietários tiveram de pôr um aviso à entrada a proibir que se fizessem vídeos para o TikTok dentro do espaço e chegaram até a contratar um segurança. Não foi por causa de toda esta história que Eugene Bilousov mencionou o Folderol, mas sim porque o negócio francês o inspirou a abrir, no Verão passado, o Noisy Voices, um bar de vinhos naturais e gelados no Saldanha.

“O conceito é incrível. Em Portugal torna-se ainda mais incrível, porque as pessoas adoram vinho e gelado. É um match perfeito. Pensámos logo que seria muito fixe, até porque não havia nenhum sítio assim”, começa por dizer Eugene, também proprietário do Ouch e do The Layers. Os vinhos são naturais e, na sua maioria, portugueses. Destacam-se os Tomaralma, da região do Tejo, como o branco de 2021/2022 (7€ o copo, 29€ a garrafa), o rosé de 2023 (6€, 23€) e o fortificado de 2017 (8,50€, 37€); e os João Tavares de Pina, do Dão, entre eles o laranja de 2023 (7€, 27€) e o tinto de 2022 (6€, 23€). Também há vinhos da Humus e da Flui. Outros rótulos chegam de França, é o caso do Matassa, ou de Itália, como o Cantina Giardino ou o Ezio Cerruti. Da Dinamarca, Noruega e Suécia, há vinhos sem álcool.

Rita Chantre Vinhos à venda no Noisy Voices

Os gelados são feitos pela franco-alemã Emmy, da geladaria Chantilly, aberta desde 2023, na rua Dr. António Cândido, nas Avenidas Novas. Os sabores vão dos clássicos, como maracujá e chocolate negro com laranja, aos mais ousados, como gorgonzola, manjericão e hojicha (chá verde japonês) com caju. Há ainda canela, matcha e chocolate branco, e limão. Cada bola custa 2,50€.

Conhecidos os vinhos e os gelados, resta só escolher o par ideal. Não podemos negar que é uma combinação estranha. Nunca tínhamos pensado nela, nem sequer tido a vontade de a provar. Mas combinações fora do comum é o que não falta por aí. Pensemos nas batatas fritas mergulhadas em gelado. Uns consideram sacrilégio, outros juram que é a melhor coisa que já comeram. Por isso, como era de esperar, questionámos, duvidámos, voltámos a questionar. E depois chegámos ao Noisy Voices.

Rita Chantre Vinho pet nat rosé Humus e gelado de chocolate negro e laranja

Rita Chantre Vinho laranja Cantina Giardino Sophia e gelado de manjericão

O ambiente é acolhedor. A iluminação é quente, os elementos em inox marcam a presença esperada, nas paredes há ilustrações e fotografias variadas e as plantas verdes percorrem, subtilmente, todo o espaço. Atrás do balcão de madeira escura, do mesmo tom das cadeiras, um espelho faz as vezes de um cardápio gigante. Já sentados à mesa, chamamos o empregado e pedimos-lhe uma recomendação de dois vinhos e dois sabores de gelado. Traz-nos um copo de pet nat rosé Humus (8€, 32€) para acompanhar o gelado de chocolate negro e laranja, e um copo de vinho laranja Cantina Giardino Sophia (10€, 49€) com o gelado de manjericão.

Duvidámos, mas Eugene tinha razão. É realmente uma conjugação vencedora, porque tudo se complementa de forma agradável. “Por exemplo, temos o gelado de canela, que funciona muito bem com vinhos fortificados, do Porto ou da Madeira. Fica muito bom. Queremos dar esta experiência às pessoas. E não queremos criar um conceito estranho ou difícil de entender, queremos ter algo que as pessoas possam desfrutar no seu dia-a-dia”, explica o proprietário.

Rita Chantre Sanduíche de camembert derretido e paté de fígado de galinha

No entanto, a carta não é só vinho e gelado. Para beber, há sidra, cerveja, café, affogato, chá e limonada. Para comer, temos petiscos, como azeitonas com avelãs torradas e lima (5€), mousse de gorgonzola com chutney de manga com pão a acompanhar (8€), tábuas de queijos ou carnes curadas (15€ e 11€ respectivamente), e paté de fígado de galinha com licor de ginja fermentada com uma fatia de pão (8€). Pratos ligeiramente mais compostos também estão disponíveis (mas apenas de quarta-feira a domingo). É o caso do labneh de lima com legumes (7€), da tosta de anchovas (9€) ou da sanduíche de queijo camembert derretido com tomate e cebola caramelizada (13€), que vale a pena provar.

Avenida Casal Ribeiro, 55A (Saldanha). Seg-Dom 17.00-23.00

