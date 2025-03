No novo Museu das Ilusões, ver e crer não tem nada a ver

Custa a acreditar, mas não, a passadeira não está a andar à roda. Está quietinha, no lugar, sem altos e baixos, turbulência ou movimentos giratórios. Ainda assim, quem a atravessa fica tonto, tem de se tentar equilibrar com a ajuda dos corrimões e mal consegue andar em linha recta. O que está afinal a acontecer no Vortex Tunnel, uma das atracções mais surpreendentes do novo Museu das Ilusões?

"A passadeira está completamente imóvel, mas o ambiente gira em seu redor, o que faz o seu cérebro assumir que também se está a mover", lê-se na legenda descritiva. "Como a visão é o mais desenvolvido dos sentidos humanos, o sistema visual substitui outros sistemas sensoriais, como o sistema cinestésico e vestibular, fazendo com que o cérebro pense que a passadeira está a mexer. Os espelhos nas duas extremidades do túnel criam a ilusão do infinito em qualquer direcção."

Esta não é a única ilusão óptica no número 62 da Rua Ivens, no Chiado. Logo à entrada do Museu das Ilusões – um projecto de entretenimento mas também educativo, para todas as idades, que nasceu em Zagreb em 2015 e que já tem 58 moradas em todo o mundo – um colorido Fernando Pessoa dá as boas-vindas, sem nunca tirar os olhos dos visitantes, estejam eles em que ponto da sala estiverem. A instalação Following Eyes existe em todos os países onde o Museu das Ilusões se encontra, sempre com uma personagem ligada à respectiva cidade, e mostra que "como primatas sociais, os humanos estão constantemente interessados em determinar a direcção do olhar de outras pessoas. (...) Embora os olhos no modelo sejam côncavos, o seu cérebro espera que os globos oculares sejam convexos – e interpreta-os incorrectamente como tal. Consequentemente, assume erradamente que o centro de cada globo ocular o está a seguir, porque esta seria a melhor explicação para o comportamento dos globos oculares caso estes fossem convexos."

Mais à frente, num espaço com um total de 600 metros quadrados e mais de 20 propostas, que pedem cerca de 45 minutos para explorar, uma série de nove rostos ocos de Einstein faz a mesma coisa com o olhar: “É a nossa Mona Lisa”, brinca Mary Anne Machado, directora-geral, antes de nos fechar na Infinity Room, onde os espelhos a toda a volta criam a ilusão de um espaço infinito; de se movimentar na Color Room, onde os holofotes vermelho, verde e azul projectam sombras que vão mudando de cor; e de se tornar minúscula na Ames Room, que altera a percepção do tamanho das pessoas.

Sucedem-se miragens, quadros sem vida que se mexem, salas que desafiam a gravidade, cubos que se transformam em pirâmides ao virar da esquina, discos hipnotizantes e muitas outras ilusões geométricas ou de perspectiva. Pensado para, acima de tudo, despertar a curiosidade e explicar fenómenos científicos, o espaço é também altamente instagramável, com instalações a pedir fotografias como o Infinity Portal, que desafia a posar como o Super-Homem e depois rodar a imagem a 180 graus; o Eléctrico Invertido, para fingir que está no tecto do 28; ou a Cabeça na Bandeja, que esconde o corpo atrás de espelhos e deixa apenas o crânio sobre a mesa.

No final da visita, as famílias encontram um ginásio para o cérebro, com vários jogos que pais e filhos podem usar à-vontade. Depois, um néon avisa “Back to reality”, levando-nos à loja de recordações com objectos tão coloridos que saltam à vista da rua.

Além das visitas individuais, com preços que vão dos 12€ aos 14€ por pessoa (as crianças com menos de 3 anos não pagam e há descontos para famílias e grupos), o Museu das Ilusões oferece espaços para eventos privados como festas de aniversário e actividades de team building perfeitas para os mais cépticos ficarem com a cabeça feita em água.

Rua Ivens, 62 (Chiado). Seg-Dom 10.00-20.00. 12€-14€ (grátis para menores de 3 anos)

