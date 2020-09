No novo projecto de Leopoldo Calhau bebe-se para comer e vice-versa

Abriu há três semanas, mas já começa a ter uma base fixa de clientes. O Bla Bla Glu Glu, o novo projecto de Leopoldo Calhau, nasceu a poucos metros da sua Taberna, no Largo das Olarias, em Lisboa. O balcão e a cozinha aberta conferem-lhe um ambiente familiar. Ali servem-se vinhos, queijos, enchidos e comidas que se abrem à várias culturas. A ideia, explica o chef, é servir “pratos simples”, sempre acompanhados por vinhos com pouca intervenção.

Quinti Deuninck é a responsável pela missão de “trazer vinho estrangeiro, não desvalorizando os portugueses”. A sommelier voltou para Portugal em Fevereiro, mas antes trabalhou com o chef belga Kob Desrammaults, do restaurante com estrela Michelin Chambre Separeé, e traz sugestões um pouco diferentes daquelas a que o público português está habituado.

São cerca de 70 referências, metade delas portuguesas. Leopoldo quer que o seu novo espaço seja diferenciador na oferta vínica – pois na cidade vão-se encontrando sempre as mesmas referências em estabelecimentos do género. Há a opção de vinho a copo (4,5-10€), que varia todas as semanas. Em matéria de comida, tudo está pensado para ser “totalmente diferente da Taberna”, diz. A oferta de vinhos é diferente, a de queijos também e a tónica está posta numa comida versátil, que permita viajar pelo mundo, ao invés da porta ao lado, que se centra em pratos tradicionais.

Conservas, patés, escabeches e enchidos serão a prata da casa – a maior parte abaixo dos 10€. Um dos ex-libris da Taberna, a salada de tomate com diferentes variedades do fruto e com gelado (9€), a barriga de bísaro com figos (12€), a bifana de bochecha de porco grelhada (9€), um pil-pil com bróculos bimi (9€) e a cabeça de xara com mostarda (8€) são alguns dos pratos que encontrará na tábua de xisto que dá conta das sugestões para o dia.

Além da componente de restaurante, o Bla Bla Glu Glu funciona também como mercearia. Os azeites, vinhos, queijos enchidos, mel e outros produtos podem ser levados para casa se assim o desejar. Se quiser fugir ao vinho, ainda que este seja a estrela maior do novo projecto de Leopoldo Calhau, pode provar a kombucha caseira (3,5€) ou o tepache, uma bebida mexicana feita à base de ananás. É um bar de vinhos e de boca.

Largo das Olarias, 22 (Mouraria). 91 016 3649. Qui-Seg 17.00-00.00.

+ Os melhores bares de vinho em Lisboa

+ Leia grátis a Time Out Portugal

Share the story