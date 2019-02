No número Cinquanta da Praça da Alegria, nasceu um novo italiano

O ET Gastro Bar, dedicado à comida tradicional portuguesa, não resultou, então Vasco Sá Nogueira olhou em redor e procurou qual o elemento mais valioso do restaurante na Praça da Alegria: o forno gigante. A cozinha levou uma volta de 360 graus, recrutou um novo chef e aproveitou o número da porta para dar o sotaque final – ciao Cinquanta.

Há música italiana a sair das colunas e a dar ritmo ao restaurante de luzes baixas (reguláveis e com carregadores usb imbutidos na parede), com uma mezzanine a criar duas áreas de refeição distintas. O responsável pela carta, cujo foco principal é a pizza mas tenta cobrir os vários pratos da cozinha tradicional italiana, é Maurício, que no Brasil foi sous chef no franchising do Eleven e em Itália viveu em Piemonte e trabalhou em restaurantes com estrela Michelin.

Fotografia: Inês Félix

A carta, apresentada em tablet ao cliente, começa com uma burratina fresca, servida com uma compota de tomate-chucha temperada com vinagre de frutos vermelhos, pesto e umas fatias de pão toscano caseiro (8,50€) ou com umas bruschettas com espinafres e lardo, num “twist Portugal-Itália” (7,90€), ainda que a base da carta sejam mesmo os produtos italianos, sem grandes portuguesices. Para entradas, servem também pequenas tábuas de queijos e enchidos, do pecorino romano (4€/50 gramas) ao salame da região de Calabria (4,40€/50 gramas) ou speck com duas semanas de cura (4,40€/50 gramas).

Fotografia: Inês Félix

As pizzas, foco da casa, são de massa fina, com dois tipos de farinha 00, e com uma fermentação de 48 horas. A da casa, Cinquanta, é com tomate, mozzarella fior di latte, speck, manjericão e umas tiras de endívia roxa a dar textura (16,50€), há a clássica margherita (11,90€), uma com guanciale (15,90€), com mortadela com pistácio e trufa preta (15,90€) ou a típica quatro queijos (13,90€).

A carta completa-se com um prato de peixe, o lombo de salmão com risoto de licor de limoncello (14,50€), e outro de carne, 250 gramas de entrecôte maturado a 30 dias com manteiga de trufa (19€); há meia dúzia de massas como a carbonara (11,50€) e a bolonhesa (9,90€) aos gnocchis alla sorrentina (9,90€).

Fotografia: Inês Félix

Na hora da sobremesa, estão todos os ex-líbris, inclusive o tiramisú, montado no momento, feito com biscoitos de champanhe caseiros e a acompanhar com gelado de café (7,50€), a panna cotta com calda de frutos vermelhos (5,50€) ou o mil-folhas de Santa Clara com creme de ovos, massa folhada e gelado de canela (6,40€).

Praça da Alegria, 50 (Avenida). 21 806 7964. Dom-Qui 11.30-00.00, Sex-Sáb 11.30-01.00.

+ As melhores pizzarias em Lisboa