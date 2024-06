No Oceanário, o “Mês da Criança” traz programa com desconto

Aprender mais sobre o oceano antes de visitar o maior aquário do país. É este o desafio lançado pelo Oceanário de Lisboa, que promove um programa com desconto durante o “Mês da Criança”. O custo é de 15€ por pessoa, a partir dos três anos (até aos dois continua a ser gratuito), e inclui visita livre ao aquário, logo a seguir à actividade pensada para famílias com crianças entre os cinco e os 12 anos.

“Uma aventura de 60 minutos que, a brincar, junta miúdos e graúdos na descoberta e na proteção do oceano. Junte-se ao cardume e mergulhe nas curiosidades mais surpreendentes do mundo marinho”, lê-se em comunicado do Oceanário, que destaca também a presença da mascote Vasco na exposição e educadores marinhos no primeiro piso do aquário, junto à “Ilha dos Tubarões”, para dar a conhecer aos visitantes esses grandes guardiões do oceano através de desafios, curiosidades e bio-factos, como dentes e ovos de tubarão.

Atenção: a aquisição de bilhetes para este programa faz-se exclusivamente online e está limitada à capacidade de cada sessão. Há uma por dia, sempre entre as 17.30 e as 18.00. Depois, tem até às 20.00 para passear pelo aquário.

Oceanário de Lisboa, Doca dos Olivais, Parque das Nações. Actividade do Mês da Criança: Seg-Dom 17.30-18.00. 15€ (grátis até aos dois anos)

+ Beachcombing: um guia para famílias e naturalistas