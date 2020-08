No Rebel Café do hotel The Lumiares pode trabalhar com o seu cão ao lado

Piso térreo do hotel The Lumiares, entre o Bairro Alto e o Príncipe Real, ganhou uma cafetaria minimalista com propostas de pequeno-almoço e café Corallo.

Desde que o hotel The Lumiares inaugurou que tem aproveitado bem as portas envidraçadas do piso térreo, com mesas viradas para a Rua de São Pedro de Alcântara, tirando partido da luz e da localização. Na terceira vida deste espaço, que já teve chefia de Miguel Castro e Silva, trouxeram um ambiente e decoração mais minimalista, com cores pastel nas pedras das mesas, revistas de especialidade, bom café, bom Wi-Fi e porta sempre aberta também para os amigos de quatro patas. Chama-se Rebel Café.

Aberto de manhã cedo até à noite, o espaço tem propostas para pequeno-almoço, almoços ligeiros ou lanches. Das taças de muesli (3,50€) ao banana bread húmido e não demasiado doce, com nozes (1,50€), do pastel de nata ao croissant com recheio à escolha. Para beber, além do café expresso, para o qual utilizam o café da vizinha Corallo (a loja Bettina & Niccolò Corallo fica na Rua da Escola Politécnica e há outra no Time Out Market), têm flat whites australianos (2,50€), lattes com diferentes leites, milkshakes ou sumos naturais frescos.

No menu, para almoços ou jantares leves, há sanduíches como a de presunto e compota de figo, frango e tomate seco ou cogumelos com pesto de abóbora em bolo do caco (6,50€). Há também tarte de pato ou quiche de chouriço com alho francês.

Para apenas um docinho, aqui há os gelados cremosos da Gelatommy, do italiano Tomaso, com sabores inusitados como o pastel de nata, fior di latte e os clássicos caramelo, chocolate negro ou pistácio.

Se tem possibilidade de trabalho remoto, está farto de estar em casa, mas não quer separar-se do seu animal de estimação, a boa notícia é que pode ir trabalhar para o Rebel Café (há tomadas à disposição e boa rede móvel). Os cães são bem recebidos em qualquer altura do dia, têm bebedouros sempre à disposição e há sacos de biscoitos à venda (2€), para não terem de ficar a babar para a comida dos donos.

Rua de São Pedro de Alcântara, 35 (Bairro Alto). 21 116 0214. Seg-Dom 08.30-23.00.

