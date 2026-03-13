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Lisboa

Duna da Cresmina
©Duna da Cresmina
©Duna da Cresmina

18 restaurantes e cafés pet friendly em Lisboa

Está à procura de cafés e restaurantes que aceitem animais? Não vá mais longe: nestes sítios em Lisboa pode entrar com o seu cão.

Beatriz Magalhães
Escrito por Beatriz Magalhães
Jornalista
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Há restaurantes e cafés em Lisboa que lhe permitem incluir o seu animal de estimação na sua agenda socialClaro que jardins, esplanadas e quiosques continuam a ser uma boa opção, mas estes são sítios pet friendly a sério, o que significa que pode entrar nos estabelecimentos sem medos. Em alguns há até bebedouros com água, para que não lhe falte mesmo nada. Aqui encontra sítios para brunch, comida saudável, asiática ou hambúrgueres e em todos pode ir bem acompanhado. Conheça estes 18 cafés e restaurantes pet friendly em Lisboa.

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Restaurantes pet friendly em Lisboa

Café Janis

  • Cais do Sodré
Café Janis
Café Janis
Myrto Steirou

É um "all day café" – um espaço híbrido que é tanto café de pequenos-almoços como restaurante e bar, com uma forte vertente vegetariana. Da taça de iogurte com granola à tosta de abacate, da shakshuka com queijo de cabra ao vegan bowl, o Café Janis tem de tudo, sem esquecer as tábuas de queijos e enchidos e um brunch super completo. Recebe patudos com um sorriso, no interior e na esplanada ao estilo parisiense.

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Cotidiano

  • Cafés
  • Grande Lisboa
Cotidiano
Cotidiano
©Manuel Manso

Leve o seu animal de estimação à vontade para o brunch. Para comer, os humanos têm pratos de ovos, torres de panquecas ou sopas para almoços ligeiros, tudo com versões veganas ou normais, sem esquecer as opções sem glúten. Há também tostas e bons pães doces caseiros, como o de banana ou uma versão de coco.

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Crush Doughnuts

  • Cafés
  • São Sebastião
Crush Doughnuts
Crush Doughnuts
Gabriell Vieira

Foi em Setembro de 2018 que os donos do Ground Burger se aventuraram no mundo dos dónutes frescos e artesanais. A casa própria para provar as roscas sem cheiro a hambúrguer fica umas portas ao lado da hamburgueria. Além dos dónutes americanos, tem café de especialidade. E pode entrar com o cão no espaço para fazer o pedido sem qualquer problema, seja para levar ou para ficar depois na esplanada. Mas tenha só cuidado para o seu cão não os lambuzar: açúcares e chocolates são como venenos para cães.

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Dallas Burger Joint

  • Americano
  • Cais do Sodré
Dallas Burger Joint
Dallas Burger Joint
©Inês Félix

Viaje com o seu cão até um clássico diner americano numa ida ao Dallas. Esta hamburgueria inspira-se no imaginário de Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, e garante o cenário de cabines com sofás vermelhos para degustar hambúrgueres. Do Dallas Classic Cheeseburger, com 165g de carne, queijo cheddar, alface, cebola crua, picles e molho Dallas, às versões inspiradas em gastronomias de outras geografias, vegetariana ou vegana. Dallas para todos.

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Dear Breakfast

  • Chiado
Dear Breakfast
Dear Breakfast
Francisco Romão Pereira

Julien Garrec abriu o primeiro Dear Breakfast em 2017. Entretanto, já soma três espaços. A decoração é minimalista, com muito branco, mesas em mármore e detalhes em veludo rosa nos bancos. Toda a identidade mantém-se pelas três localizações, especialmente na carta, que nasceu carregadinha de opções de ovos, dos mexidos aos Benedict, passando pelos Florentine ou Royale, para comer a qualquer hora do dia. A política pet friendly também se mantém, claro.

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Duna da Cresmina

  • Atracções
  • Parques e jardins
  • Cascais
Duna da Cresmina
Duna da Cresmina
D.R.

É o ponto de partida (ou de chegada) perfeito para um passeio à beira-mar pela ciclovia do Guincho. Com vista panorâmica para a praia e para a Serra de Sintra, a esplanada do Núcleo de Interpretação da Duna da Cresmina serve caipirinhas, saladas, crepes, tostas e petiscos a pessoas. Os cães têm direito a um cantinho especial no deck de madeira, onde há bebedouros com água fresca e um parque de estacionamento reservado para os mais excitados, que não conseguem andar por ali sem trela, à solta, sem mandar umas lambidelas a meros desconhecidos.

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Farès

  • Árabe e Médio Oriente
  • Cais do Sodré
Farès
Farès
© Manuel Manso

O sotaque é francês, mas o coração e o prato chegam directamente do Médio Oriente, num espaço marcado pela crueza de materiais, onde o cimento serve de pele às paredes e ao chão. Na esplanada instalada na Rua de São Paulo, nos lugares ao balcão ou nas restantes mesas, pode ter sempre o seu patudo por perto enquanto come o halloumi frito, o falafel com molho de iogurte com ervas ou a couve-flor inteira grelhada.

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Heim Park

  • São Sebastião
Heim Park
Heim Park
Rita Chantre

Estávamos em 2017 quando o casal Hanna e Misha Lytvynenko abria, em Santos, o Heim com uma carta de brunch para todo o dia. Em pouco tempo, o café rapidamente se revelou pequeno para a grande procura e ao Heim seguir-se-iam novos negócios e conceitos na cidade. Há um no Parque Eduardo VII, luminoso e acolhedor, que tem menus de brunch à escolha, opções à la carte, e espaço para comer bem e bem acompanhado, já que abre portas aos animais de estimação.

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Honest Greens

  • Parque das Nações
Honest Greens
Honest Greens
©Inês Félix

No Honest Greens, que tem mais de dez espaços entre Lisboa, Porto e Cascais, é um restaurante de pratos sazonais, saudáveis e sustentáveis, onde os animais são bem recebidos. Pode entrar com o seu amigo de quatro patas para fazer a sua escolha ao balcão e tratar do pré-pagamento. Depois é tudo entregue à mesa. As refeições rápidas e coloridas para qualquer hora, do pequeno-almoço ao jantar, com tostas, bowls, pratos vegetarianos ou com a devida proteína, individuais ou para partilhar, pastelaria e cafetaria, são sempre o prato forte.

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Hygge Kaffe

  • Dinamarquês
  • São Sebastião
Hygge Kaffe
Hygge Kaffe
©Inês Félix

Não dá para traduzir o nome deste café numa só palavra nem sequer pronunciá-lo bem à primeira, mas nós ensinamos já essa parte – é hue-gah. Fica em Picoas e os donos quiseram trazer para Lisboa o conceito nórdico de bem-estar, felicidade e partilha com os outros. A ementa apresenta algumas especialidades nórdicas, como as tostas abertas smørrebrød, ou as mini panquecas dinamarquesas com várias massas e toppings. Pode entrar à vontade com o patudo.

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Intenso

  • Chiado/Cais do Sodré
Intenso
Intenso
JCC

No Intenso, a tradição portuguesa está por todo o lado – da mesa às paredes e à música que toca todos os dias. A chefiar a cozinha está Mateus Freire, que nos traz a herança da sua terra, como o Bacalhau à Assis e a tigelada beirã, prometendo “portugalidade” acima de tudo. A carta inclui outros clássicos do receituário português, como peixinhos da horta, frango assado e arroz de polvo. O restaurante é pet friendly, por isso não precisa de se preocupar com a possibilidade do seu cão ser barrado à entrada. 

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Kaffeehaus

  • Cafés
  • Chiado
Kaffeehaus
Kaffeehaus
© John Wolf

A inspiração do Kaffeehaus é vienense e mesmo a bem portuguesa bica pede a acompanhar uma gulodice austríaca de nome difícil de pronunciar – como apfelstrudel, o famoso pastel folhado, recheado com maçã e canela, passas e pão ralado crocante. O melhor mesmo é passar lá com fome, um pretexto para provar as salsichas que vêm directamente da Áustria. O espaço tem esplanada, é pet-friendly e lá dentro há sofás para leituras mais demoradas. Sinta-se em casa. 

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Katsu Asian Bistro

  • Grande Lisboa
Katsu Asian Bistro
Katsu Asian Bistro
Rita Chantre

A sanduíche japonesa katsu sando está na origem do nome, mas a carta não se fica por aí. Por muito que adorem uma boa katsu, os amigos Rais Gainullin e Ilya Mochalin queriam abrir um sítio de influência pan-asiática, com clássicos e reinvenções à mistura. Há muito para provar e facilmente qualquer um dos pratos desperta curiosidade. As nossas recomendações vão para o tataki de atum braseado com molho de tomate assado, a katsu de bacalhau e o frango crocante com molho agridoce e ananás. São tão bons como soam. Os cães são bem-vindos. 

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Nicolau Lisboa

  • Cafés
  • Baixa Pombalina
Nicolau Lisboa
Nicolau Lisboa
Fotografia: Manuel Manso

O Nicolau tornou-se um fenómeno quando abriu em 2016. A culpa é, em parte, do cão-salsicha, de lacinho ao pescoço e fato de veludo que é a mascote do restaurante da Baixa, de mesas e espaço instagramável. E claro que com uma mascote destas, o espaço seria pet friendly. Tudo o que está na carta serve bem para pequeno-almoço, almoço ou lanche mas é o menu de brunch que enche mais o olho. A premissa pet friendly estende-se a outros espaços do grupo. 

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Oak Berry

  • Brasileiro
  • Grande Lisboa
Oak Berry
Oak Berry
©Duarte Drago

No Oak Berry, uma marca fundada em 2016 em São Paulo, o açaí é 100% natural, não tem corantes nem conservantes, e pode ser comido em bowls ou smoothies, de tamanhos diferentes. Depois dessa escolha, há uma data de toppings que pode acrescentar, como as granolas, a amêndoa laminada, a aveia sem glúten, as sementes de abóbora, de chia ou de girassol, bagas goji, banana, morango, mel ou manteiga de amendoim. Cães são bem-vindos e a indicação está bem clara na porta, junto ao horário, é só mantê-lo com trela.

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The Therapist

  • Alvalade
The Therapist
The Therapist
Gabriell Vieira

O The Therapist tem um espaço na Lx Factory e também em Alvalade e os dois recebem amigos de quatro patas. Em Alvalade há uma vida de bairro que parece ser feita à medida do restaurante, que tem um menu funcional com o objetivo de promover a nutrição. Fá-lo através de sumos naturais, batidos, sopas, bowls, ovos e panquecas. Há ainda opções de brunch e sobremesas, como bolo, cheesecake e brownie. 

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The Royal Rawness

  • Cafeteria
  • Xabregas
The Royal Rawness
The Royal Rawness
Francisco Romão Pereira

A The Royal Rawness já mudou de sítio algumas vezes nos últimos anos, mas pousou definitivamente no Hub Criativo do Beato. O espaço oferece vários tipos de café, directamente importados de várias partes do mundo, das Honduras, do Brasil, do México, do Quénia, da Costa Rica e do Myanmar. São torrados e moídos no local, num processo que assenta em técnicas à mão. Para comer, a pastelaria tem mão da padaria Lully 1661. E o melhor de tudo é que é pet friendly.    

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Zenith

  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Zenith
Zenith
Arlindo Camacho

Os donos, Fernando Sá e Thiago Silva, garantem que "brunch é mesmo uma refeição, como o almoço e o jantar, e não é um pacote", e por isso no Zenith tem comida boa e fotogénica. Pense em panquecas e bagels, mas também em tacos, hambúrgueres e tapioca. Pode entrar com o seu cão à confiança, vai ser bem recebido.

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Sítios onde passear o seu animal de estimação

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