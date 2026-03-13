18 restaurantes e cafés pet friendly em Lisboa

Foi em Setembro de 2018 que os donos do Ground Burger se aventuraram no mundo dos dónutes frescos e artesanais. A casa própria para provar as roscas sem cheiro a hambúrguer fica umas portas ao lado da hamburgueria. Além dos dónutes americanos, tem café de especialidade. E pode entrar com o cão no espaço para fazer o pedido sem qualquer problema, seja para levar ou para ficar depois na esplanada. Mas tenha só cuidado para o seu cão não os lambuzar: açúcares e chocolates são como venenos para cães.