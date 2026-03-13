18 restaurantes e cafés pet friendly em Lisboa

É um "all day café" – um espaço híbrido que é tanto café de pequenos-almoços como restaurante e bar, com uma forte vertente vegetariana. Da taça de iogurte com granola à tosta de abacate, da shakshuka com queijo de cabra ao vegan bowl, o Café Janis tem de tudo, sem esquecer as tábuas de queijos e enchidos e um brunch super completo. Recebe patudos com um sorriso, no interior e na esplanada ao estilo parisiense.
Há restaurantes e cafés em Lisboa que lhe permitem incluir o seu animal de estimação na sua agenda social. Claro que jardins, esplanadas e quiosques continuam a ser uma boa opção, mas estes são sítios pet friendly a sério, o que significa que pode entrar nos estabelecimentos sem medos. Em alguns há até bebedouros com água, para que não lhe falte mesmo nada. Aqui encontra sítios para brunch, comida saudável, asiática ou hambúrgueres e em todos pode ir bem acompanhado. Conheça estes 18 cafés e restaurantes pet friendly em Lisboa.
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