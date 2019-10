No Ritz, além do luxo, encontra-se um dos melhores bares do mundo

O bar do Ritz, em Lisboa, foi eleito pelo guia de viagens da revista Forbes como um dos "melhores 44 bares de hotel do mundo". O ambiente discreto e as bebidas arrojadas com uma identidade local contribuíram para distinção.

Em Lisboa, e à semelhança do resto do mundo, o nome “Ritz” faz soar as campainhas no que diz respeito à elegância e ao luxo. Por cá, sabemos que o hotel instalado há (quase) 60 anos na Rua Rodrigo da Fonseca é uma referência no seu segmento e que o bar ali instalado, o Ritz Bar, é o local ideal para desfrutar de uma refeição ou bebida de acordo com os mais elevados padrões de qualidade. Lá fora, o reconhecimento chegou agora através da reputada revista Forbes, que decidiu incluir o incontornável bar lisboeta na lista The World’s 44 Best Hotel Bars.

Na lista da Forbes Travel Guide, o espaço em Lisboa surge ao lado de bares de hotéis como o American Savoy, em Londres ou o Il Bar, do Bulgari Resort de Bali, e é destacado pela sua “energia discreta” e pelas tonalidades carmesim do bar, onde se encontram bebidas “arrojadas e com raízes locais”. O 18 3838, com vodka e cor ultravioleta que homenageia os jacarandás da cidade, e o Gorreana Ice Tea 1883, em tributo à mais antiga plantação de chá da Europa nos Açores, são referidos como alguns dos cocktails a provar.

A lista é elaborada tendo em conta as avaliações anónimas de inspectores que visitam os locais com base em 900 critérios. A partir destas visitas, são eleitos todos os anos os melhores hotéis, quartos, spas e bares. No caso destes últimos, são avaliados aspectos como o conforto, serviço, apresentação e criatividade dos menus, qualidade das comidas e bebidas, bem como a sua temperatura e equilíbrio de sabores.

A lista completa dos 44 bares eleitos pode ser consultada no site da Forbes. O bar do clássico da hotelaria portuguesa, prestes a completar 60 anos em Novembro, está aberto ao público e funciona das 09.30 às 01.00.

