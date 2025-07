No Ritz, os jantares de Verão seguem a tradição japonesa e servem-se junto à piscina

Iki é o restaurante pop-up que ocupa o bar da piscina do Ritz Four Seasons. A cozinha é japonesa e está a cargo do chef Bruno Prazeres.

O cenário não podia ser mais condizente com o Verão lisboeta. No bar da piscina do Ritz Four Seasons, não são só os hóspedes que se sentam à mesa. Desde o início de Julho que o Iki, espaço arejado e com vista desafogada para o terraço do hotel, convida a degustar alguns clássicos da cozinha japonesa. Neste pop-up estival, o chef Bruno Prazeres compôs uma ementa diversa – vai ao sashimi, ao katsu sando, aos makimonos e à tempura –, onde convoca a experiência dos últimos anos.

"Foi um dos pontos de partida para eu poder ingressar no Ritz", começa por explicar o chef, referindo-se à cozinha japonesa como base do novo restaurante. O espaço, contemporâneo, mas com um ambiente sóbrio e acolhedor, desperta-lhe outras memórias, nomeadamente o antigo Midori, onde esteve durante cerca de dois anos. Em 2021, foi para outro japonês, o Kappo, como sous-chef de Tiago Penão.

Agora, brilha pela primeira vez no papel principal, depois de ter pensado uma carta de raiz para este espaço. "É uma carta diversa, que dá a conhecer todos os momentos da culinária japonesa, as diferentes confecções, não só focada no sushi e nos crus. Não queria que fosse um sushi bar, que é algo que já faço há muitos anos, mas uma coisa diferente. Uma tentativa de comida delicada, com alguns traços de street food, mas de uma maneira muito mais elaborada", remata.

No centro da carta está uma lula grelhada (35€). No recheio, a cabeça da própria, com manteiga de miso queimada e cebolinho. O prato é finalizado com molho sukiyaki e com uma fermentação de cascas cítricas, malagueta e sal. É o favorito do chef, mas também um dos pratos com mais saída até agora. Kinoko ochazuke, um arroz de cogumelos com caldo, trufa e ovo a baixa temperatura (28€), entra directamente para a lista dos mais pedidos, juntamente com o sushi, secção do menu que se divide entre nigiris e makimonos. Na primeira parte, vai encontrar peças feitas com diferentes partes do atum, incluindo uma opção braseada a carvão, com peixes brancos, prateados, lula, gamba, vieira ou ostra. São servidos em doses de duas unidades (19€-24€) ou na versão omakase, um sortido de seis peças diferentes (42€).

O rol de cocktails merece uma espreitadela. Também aqui chega a inspiração do país do sol nascente, com receitas como o Enso (18€), feito com gin, sake, vinagre e pickle, ou como o Aki No Kase (18€), com vodka, licor St. Germain, toranja e yuzu. Para quem dispensa o álcool, as opções dividem-se entre o Hikari (14€), com gin sem álcool, tangerina, agave, lima e clara de ovo, e o Amai yume (14€), também com gin, líchia, lima e pitaia.

A carta não é estanque e o chef já faz planos para depois da estação quente. O suposto prazo de validade do Iki é 15 de Setembro, mas sabemos que os verões em Lisboa conseguem ser longos. Mesmo depois disso, Bruno Prazeres acredita na possibilidade de continuar a alimentar este conceito à beira da piscina plantado. Há novos pratos que se alinham para entrar em cena, enquanto outros, de maior conforto, são já opções para aquecer os dias mais frios. Uma coisa é certa: vão chegar sobremesas de inspiração japonesa, trabalhadas por Diogo Lopes, o chef de pastelaria do hotel.

Rua Rodrigo da Fonseca, 88 (Marquês de Pombal). Ter-Sáb 19.30-22.00

