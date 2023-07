No sábado, há uma “festa das estrelas” que nos vai pôr a olhar para o céu

A iniciativa é do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que convida as famílias a apreciarem o “céu de Verão” com uma Star Party (uma festa das estrelas, em tradução livre). Marcado para sábado, 15 de Julho, o evento é gratuito e inclui desde visitas ao edifício histórico do Observatório Astronómico da Ajuda até um espectáculo de stand-up comedy que, como seria de esperar, casa humor com astronomia.

O programa arranca pelas 21.00, com Este espaço pode ser seu, um stand-up sobre astronomia, com muitas curiosidades e até momentos musicais à mistura. “E, se a organização do evento permitir (e emprestar uma tesoura), também dançarinos em trajes menores e um domador de leões… sobretudo se também arranjar os leões”, lê-se na folha de sala.

Segue-se, das 21.30 às 22.30, uma palestra com Hugo Messias, que – num momento em que se dá tanto “tempo de antena” a quem questiona a ciência e os seus processos – se propõe a esclarecer como é que o conceito de “Universo” evoluiu no entendimento humano. Doutorado em Astronomia e Astrofísica pela Universidade de Lisboa, Messias trabalha no Chile, no maior radiotelescópio do mundo, o Atacama Large Millimeter Array (ALMA), desde 2016.

Já entre as 22.30 e as 23.30, estão programadas três visitas guiadas ao Observatório Astronómico da Ajuda, com inscrições no local, por ordem de chegada.

Antes, a partir das 21.00, e até à meia-noite, hora de voltar para casa (ou de continuar a festa noutro poiso), poderá ainda aproveitar as observações com telescópios, que vão ser cedidos pelo Observatório.

Observatório Astronómico da Ajuda (Lisboa). 15 Jul, Sáb 21.00-00.00. Grátis

