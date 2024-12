No Saldanha, Fysh aposta no peixe e no marisco

De um lado da estrada fica o BYF Steakhouse, do outro o Fysh. De um lado, um restaurante de carne, do outro um restaurante de peixe, a mais recente novidade do grupo Fullest. O Fysh nasceu no Saldanha na morada do antigo Prego da Peixaria. A entrada para o restaurante faz-se por uma banca de peixe, tal e qual uma peixaria num mercado.

Rita Chantre

“O grupo é muito grande e não tinha esta oferta ainda”, começa por dizer o chef Pedro Quintas, depois de um almoço atarefado. Numa zona com muitos escritórios, há muito tempo que ali se anunciava o restaurante para breve. Assim que abriu, o passa-palavra foi fazendo o seu caminho. “É o irmão mais novo do BYF, muda completamente o conceito”, diz o director de operações do grupo Fullest, José Gouveia.

Rita Chantre

A ideia é que os clientes possam escolher o seu peixe ou marisco da banca e decidam como o vão querer na mesa. Pode ser grelhado, pode ser ao sal ou no pão, no forno ou à basca (esta última mais aplicada à lagosta ou ao lavagante). “[Na cozinha], isso é um desafio muito grande. Tanto pode haver uma mesa de três com três peixes grelhados, com numa mesa de cinco quererem um peixe ao sal. O forno é só um, têm que se usar várias temperaturas… Para o lavagante à basca preciso de humidade, para o peixe ao sal preciso [que esteja] totalmente seco. Está a ser interessante”, confidencia Pedro Quintas, mostrando-se avesso a monotonias.

Rita Chantre Nata

O peixe e o marisco não lhe são estranhos. O pai e o tio tiveram durante muitos anos uma marisqueira na Costa da Caparica. “Quando me portava mal, ia trabalhar para o restaurante da família”, ri-se. “O marisco e o peixe estão-me um bocadinho no ADN. É-me fácil trabalhar, sinto-me como peixe na água.”

Rita Chantre Carpaccio de gamba rosa

Ao grupo Fullest, o chef chega depois de uma primeira aventura a sul no MöTAO, em Vilamoura. “Eu conheci o Gonçalo [Fernandes, CEO do grupo] há dois anos quando me desafiou para fazer a época porque o primeiro ano tinha sido desastroso de alguns pontos de vista gastronómicos. A operação em si tinha corrido bem, mas havia ali coisas que não estavam dentro da linha que era suposto e eu entro no grupo só para fazer a época de Verão”, conta. “Conheci-o e a empatia foi grande. Demo-nos muito bem e ficámos com uma ligação até esta proposta.”

Rita Chantre Lagosta à basca

Ainda assim, revela, não houve carta branca para desenhar a carta, uma vez que o Fysh já estava em andamento. “A carta já era um draft do Gonçalo com a sua equipa de trabalho e eu ainda fui a tempo de a trabalhar um bocadinho”, acrescenta, explicando que havia pratos como “o peixe ao sal, o peixe no pão, o peixe no forno e o peixe grelhado” que o CEO fazia questão de manter. “E eu queria poder usar um bocadinho das minhas viagens e dar também um bocadinho do meu toque pessoal e é então que aparece o carpaccio de gamba rosa [11€] ou o ceviche de peixe branco com gelado de pimentos assados [14€].”

Rita Chantre Ovos rotos com carabineiro

José Gouveia aponta também a “nata” (3€), “que é um pastel de nata transformado”. “Ou seja, não colocamos a nata doce como é normal, é antes um bacalhau com natas desconstruído. Tirámos a batata, que vem por cima, leva um bocadinho de pó de salsa e azeitona desidratada.” Ainda nas entradas, o responsável destaca os “twists” feitos no creme de marisco (5€), com espuma de crustáceos, e nos ovos rotos com carabineiro e pata negra (22€).

Rita Chantre Lula grelhada com manteiga

Na carta, há ainda espaço para sugestões como a lula grelhada com manteiga montada e arroz de berbigão (22€), o camarão tigre com linguini e molho de tomate (24€) ou a travessa Fysh (65€/duas pessoas), que mais não é do que uma grelhada mista.

Fora da carta, todos os dias, o chef tem ainda espaço para algum “freestyle” como diz. “O que eu faço diariamente é olhar para a montra, olhar para as coisas que tenho”, conta. “Não é bem um prato do dia, é mais um especial e tem um preço um bocadinho mais acessível. São 15€ por prato e pode variar entre uma garoupa grelhada com beurre blanc e uns chanterelle, como pode ser um linguine alle vongole, que foi o caso de hoje.” Aí, a liberdade é total, servindo também de chamariz para possíveis clientes regulares. “Gostávamos muito de ser uma das opções aqui do ecossistema”, afirma.

Rita Chantre

Existem apenas dois pratos de carne, um bife do lombo (22€), com a receita da casa da frente, e um prego (16€), também do lombo.

Rita Chantre Mousse de chocolate

“Nas sobremesas foi consensual a decisão de manter simples e bom, sem inventar”, remata o chef, enumerando o leite creme queimado na hora (5€), a mousse de chocolate (5€) e o pudim de ovos (5€).

Avenida Praia da Vitória 77B (Saldanha). 21 314 0281. Seg-Dom 12.00-00.00

🎄Milagre de Natal – uma festa com TUDO à discrição

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp