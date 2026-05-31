No Sihi Mama Dumplings, os bolinhos de massa recheados são o suficiente para o fazer voltar

O restaurante fica na Avenida Almirante Reis, no Intendente, e serve especialidades do norte da China, de onde é natural a dona, Jia Zhao. Há dumplings fritos, noodles e também sopa de dumplings.

“Acho que a maioria dos chineses que vive em Portugal, talvez 90%, é do sul da China”. Esta é a primeira coisa que Jia Zhao nos diz quando lhe perguntamos o que é que a levou a abrir o seu restaurante Sihi Mama Dumplings. A resposta faz todo o sentido, na verdade. Quando Jia Zhao chegou com a família a Portugal notou que a maioria dos restaurantes chineses que ia conhecendo serviam comida típica do sul do país-natal, muito diferente daquela que se come no norte, explica-nos. “A comida no norte é mais pesada, o sabor é mais intenso. Por exemplo, o recheio que usamos para os dumplings – há muitas formas de o fazer – nunca leva cenoura. Às vezes, quem é do sul mete cenoura, mas fica mais doce e nós não costumamos gostar de nada doce no recheio. O nosso é mais salgado”, ilustra a proprietária, natural de Liaoning, referindo que os pratos do sul da China são mais leves e levam ingredientes como marisco, ao contrário do que acontece no norte e também no Sihi Mama Dumplings, que abriu em Dezembro do ano passado na Avenida Almirante Reis.

Os dumplings, como dá para perceber pelo nome, são a especialidade da casa. “Pensámos que os locais talvez gostassem deles como nós os fazemos”, diz a ex-consultora em educação, que se mudou de Pequim para Lisboa há dez anos. “Estes dumplings são originários do norte da China, mas existem imensas formas de os cozinhar. Assim como em Portugal há muitas formas de fazer bacalhau, na China também há várias maneiras de fazer dumplings. Podemos cozinhá-los a vapor, cozê-los ou fritá-los”, continua.

E porquê dumplings? Porque os pequenos bolos de massa recheados têm um grande significado cultural no norte da China. Estão associados à riqueza, sorte e prosperidade, mas também à paz, união e boas-vindas a um novo começo. Além disso, são um dos pratos mais importantes em celebrações de família ou no Ano Novo Lunar. “Na véspera do Ano Novo Lunar, temos de comer dumplings. E sempre que voltamos para a China, para visitar a família, a primeira refeição que fazemos é essa. Há um ditado popular no norte da China que é: ‘Come dumplings antes de deixares a tua casa e noodles quando voltares para casa’. É uma forma de desejar uma viagem segura e tranquila”, explica Jia Zhao, confessando que faz deles refeição, pelo menos, uma vez por semana. “A minha filha pede-me sempre. Até leva para a escola e partilha com os colegas, que adoram”, conta, entre risos.

Rita Chantre Uma das cozinheiras a fazer os dumplings de forma artesanal e tradicional

Rita Chantre Dumplings fritos

Segundo a proprietária, “os clientes portugueses gostam mais dos fritos”, por isso são esses os que são servidos no restaurante, preparados de maneira artesanal. Assim que entramos, avistamos de imediato a cozinheira encarregue desta tarefa. Está na parte da frente da cozinha, situada no centro do espaço e aberta para a sala, a rechear calmamente a massa dos bolinhos. Depois de moldados corretamente, são colocados na fritadeira em conjuntos de oito. O nome desta técnica é guotie, ou, como é mais conhecida, potstickers.

Há seis recheios disponíveis: wagyu; porco, ovo e cebolinha chinesa; porco e couve; frango e milho; camarão, ovo e cebolinha chinesa; e curgete, ovo e camarão seco. Os preços variam entre os 7,45€ e os 8,95€. Há também duas sopas que levam dumplings, uma mais simples e outra com molho picante (8,45€ e 9,25€, respectivamente).

Rita Chantre Noodles de frango

Rita Chantre Sopa de dumplings com molho picante

São pratos reconfortantes e chegam para motivar próximas visitas a este sítio, cujo nome procura simbolizar a vontade de criar um espaço onde todos se sintam “bem-vindos”: “O ‘Mama’ representa o sentimento de sentirmo-nos em casa e comer comida feita pela nossa mãe, e ‘Sihi’ vem de uma expressão chinesa, que significa sentirmo-nos em casa em qualquer lugar no mundo”, revela Jia Zhao.

O ambiente do restaurante também vai ao encontro desta ideia. O balcão da cozinha é de madeira escura, tal como as mesas e bancos à sua volta. Do tecto, também de madeira, pendem lanternas e guarda-chuvas de papel tradicionais do país asiático, além de umas quantas cabeças de dragão, que remetem para a mitologia chinesa. Nas paredes estão penduradas inúmeras molduras com pósteres dos pratos do restaurante e fotografias alusivas à cultura pop chinesa, do Bruce Lee ao Panda do Kung Fu.

Rita Chantre

Além dos dumplings, costumam sair bem os noodles, que chegam à mesa a fumegar em pratos com uma base de chapa quente. Todas as opções levam um ovo estrelado, muda apenas a proteína. Pode ser porco ou frango (9,35€), hambúrguer (9,50€), ou carne de vaca (9,95€). Na parte dos salteados, encontramos frango Kung Pao ou agridoce (8,95€), carne de vaca salteada com cebolinho chinês (9,50€), ou carne de porco desfiada com molho à Pequim (8,95€). Nos acompanhamentos (todos custam 6,95€) conte com ovos mexidos com tomate, feijão verde salteado ao estilo Sichuan, couve chinesa e choy sum. Vai, com certeza, sair de barriga cheia e feliz.

Avenida Almirante Reis, 19A (Intendente). Seg-Dom 12.30-15.30 e 18.30-22.30

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