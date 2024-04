No Sugoi! não há sushi, mas há peixe cru (e ramen)

Esta praça central já fervilhava por todos os cantos. De um lado, hambúrgueres, do outro opções vegetarianas. Para sobremesa, donuts e gelados vegan. À entrada, os tacos não passavam despercebidos. Faltava só uma cozinha asiática. Para resolver isso, o chef Rui Rosário decidiu fazer o que faz melhor e abriu as portas do Sugoi!, no início de Abril, no 8 Marvila. Bem, as portas nem tanto. Antes, o balcão e a esplanada.

Tal e qual um restaurante tipicamente japonês, no Sugoi! quer-se cultivar a chamada cultura de proximidade, como é apelidada por Rui Rosário. Antes de dar entrada no 8 Marvila, o chef trabalhou no Praia no Parque, já depois de ter frequentado a Tokyo Sushi Academy, em 2018. Viveu no Japão durante três meses e chegou a estagiar no restaurante Hakkoku, em Ginza. A experiência “fez toda a diferença”, confessa. Foi lá que pôde “ver, cheirar e provar” os ingredientes e combinações que tornam ímpar esta gastronomia.

© Francisco Romão Pereira Sugoi!

O nome vem do japonês, mas também representa o espaço em que o restaurante está inserido. “Sugoi é uma expressão japonesa que é o ‘wow’, o ‘cool’, o ‘fixe’, que é também um bocadinho o que é o 8 Marvila. E ouvi tantas vezes no Japão que decidi avançar com o nome”, explica. Inspirado pelo tempo que passou no país, o chef decidiu dividir a carta em duas vertentes distintas – os pratos crus e o ramen. Para surpresa de uns e alento de outros, no Sugoi! o sushi não entra (pelo menos, para já). Rui Rosário defende que "o Japão é muito mais do que sushi" e por isso não quis incluí-o na carta.

© Francisco Romão Pereira Cavala com ponzu e rábano

É ao balcão, próximos da acção, que nos sentamos e esperamos para conhecer os pratos. Primeiro, os crus. Começamos com a cavala marinada com ponzu e rábano ralado (12€), seguimos para a “cebolada” de sarrajão (15€), em que a pele do peixe é tostada e o molho é confeccionado com sake, vinagre e mirin. Chega a vez de provar o choco, wakame e yuzu kosho (13€), molho feito a partir do yuzu, malagueta e sal. Para Rui Rosário, a ideia era utilizar os peixes portugueses, que “são locais e saborosos”, e combiná-los com ingredientes e molhos japoneses. Na cozinha, também encontramos o brasileiro Éder Nascimento que, desde que enveredou por esta carreira, sempre trabalhou em restaurantes japoneses, tendo passado pelo Nobu, em São Paulo.

© Francisco Romão Pereira “Cebolada” de sarrajão

No campo dos ramens, Rui Rosário conta com Nuno Gonçalves. Antes de chegar ao Sugoi! chefiou a cozinha do Afuri, até 2022. Depois de sair, confessa ter ficado farto deste tipo de prato, mas, passado algum tempo, voltou-lhe o gosto e começou a fazer pop-ups de ramen. Através de um amigo em comum, conheceu Rui Rosário e, agora, toma conta dos ramens no Sugoi!, em que às técnicas tradicionais combina receitas suas. O shoyu ramen (16€) tem um caldo shintan de frango, shoyu tare, yo tsong, pimenta sichuan, chasu de porco e ajitama; o buta curry mazemen (14€) tem noodles, mas não tem caldo, com caril de porco japonês, katsuobushi, gema, cebolete e óleo de chalota; já o spicy miso veggie ramen (13€) apresenta um caldo cremoso de vegetais e aveia, miso tare, ma-yu, inari, ajitama e sésamo.

© Francisco Romão Pereira Spicy miso veggie ramen

A única sobremesa disponível é o shio purin (4€), um pudim japonês que não leva claras e, por cima, é finalizado com o molho umeboshi. Acima de tudo, Rui Rosário quer apresentar algo “simples, mas não simplório.”

8 Marvila, Praça David Leandro da Silva 8. Qui-Sex 12.30-16.00, 19.00-23.00, Sáb 12.30-23.00, Dom 13.00-19.00

