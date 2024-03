No Tivoli, Slava Polunin prevê queda de neve

Slava não é como os outros palhaços. Não usa buzinas, não é desastrado nem toca trombetas. Em Slava’s Snowshow, o artista quer levar o público numa viagem à infância, através de uma experiência imersiva e emocional. Ah, e ainda vai fazer nevar. O espectáculo pode ser visto no Teatro Tivoli BBVA, entre 3 e 14 de Abril.

Em digressão desde 1993, Slava’s Snowshow pretende criar um mundo imaginário, no qual um pedaço de papel consegue desencadear uma tempestade de neve. O russo Slava Polunin, considerado o melhor palhaço do mundo, procura celebrar a vida e recuperar as memórias de infância, numa performance visual e imersiva, que não requer palavras.

Durante o espectáculo, tocam músicas como "Chariots of Fire", "La Petite Fille De La Mer", "Oh Fortuna" e "Ravel’s Bolero", que contribuem para esta viagem "à infância, ao mundo das cores, dos sentimentos, das emoções e dos pequenos pormenores que só são vistos com a genuinidade que está dentro de nós", pode ler-se em comunicado. Os bilhetes estão à venda online e nos locais habituais.

Teatro Tivoli BBVA. 3-14 Abr. Ter-Sex 21.00, Sáb 16.00 e 21.00, Dom 15.00 e 18.30. 20€-40€

+ Neste campeonato, o troféu vai para quem improvisa melhor