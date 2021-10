Noah Schnapp, de ‘Stranger Things’, vai estar na Comic Con Portugal

Noah Schnapp, conhecido pelo seu papel como Will Byers no drama de ficção científica da Netflix, ‘Stranger Things’, é um dos convidados desta edição da Comic Con Portugal.

Foi catapultado para a fama pelo seu papel como um dos protagonistas da série Stranger Things, cuja quarta temporada deverá chegar à Netflix em 2022. Noah Schnapp é um dos nomes maiores da Comic Con Portugal, o maior evento de cultura pop do país, que este ano decorre entre 9 e 12 de Dezembro, no Parque das Nações, na Altice Arena e em todo o espaço exterior envolvente.

Natural de Scarsdale, Nova Iorque, o actor de 17 anos foi escolhido para o seu primeiro papel em 2015: fez a voz de Charlie Brown na animação Snoopy e Charlie Brown: Peanuts, O Filme. No mesmo ano, não só interpretou Roger Donovan no aclamado Bridge of Spies, de Steven Spielberg, como fez testes para Stranger Things.

Pelo seu papel como Will Byers no drama de ficção científica da Netflix, Noah Schnapp foi nomeado para vários prémios e venceu o de “Most Frightened Performance” nos MTV Movie & TV Awards de 2018. Em 2020, protagonizou várias longas-metragens, entre as quais a adaptação ao cinema da obra de Michael Morpurgo À Espera de Anya, o drama independente Abe e a comédia Hubie Halloween, protagonizada por Adam Sandler.

Noah Schnapp também fez parte do elenco de vozes de Os Lobos Dentro das Paredes, uma série de animação de realidade virtual baseada no livro infantil de Neil Gaiman, na qual dá voz ao irmão de Lucy, a personagem principal.

Além do actor nova-iorquino, está também confirmada a presença de mais dois talentos na edição deste ano: o ilustrador italiano Michele Benevento, conhecido pelos dois volumes da série Gemelos, da Bamboo Èditions, e pelo seu trabalho com o famoso cowboy Tex; e a escritora de policiais islandesa Yrsa Sigurdardóttir, que vem apresentar a sua obra Lisboa Reykjavík: O Silêncio do Mar.

Os bilhetes já estão à venda no site oficial do evento e pode optar pelo passe diário (10€/crianças e 30€-35€/adultos) ou o geral, para os quatro dias (95€). Há ainda um pack Fast Lane (45€) e um pack VIP (145€), que incluem entrada rápida numa das duas modalidades de bilhete disponíveis, bem como outras ofertas e benefícios, como um voucher de desconto na EPOPCULTURE Store.

