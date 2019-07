Noite Branca regressa em Setembro e alarga-se a Alvalade, Benfica e Campo de Ourique

“Nesta noite branca”: podia começar assim a noite como imortalizaram os manos Rosado na famosa balada natalícia. Mas não é disso que se trata aqui. A Noite Branca está de regresso a 13 de Setembro e volta a estender os horários das lojas até mais tarde, com música e descontos. Benfica, Alvalade e Campo de Ourique juntam-se ao roteiro.

O evento por cá tem o carimbo da UACS – União de Associações do Comércio e Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo que, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, e quer vestir a cidade de branco, promovendo descontos e acções de marcas nas lojas aderentes.

Na edição deste ano, os bairros de Alvalade, Benfica e Campo de Ourique juntam-se aos habituais pontos de interesse da Noite Branca: Largo 1.º de Dezembro, Largo Rafael Bordalo Pinheiro, Largo Trindade Coelho, Praça Luís de Camões, Príncipe Real e Rua Castilho.

Todos os locais aderentes vão ter um palco com DJs e animação de rua, e haverá ainda, na Praça Luís de Camões, uma actuação da cantora Wanda Stuart e uma performance do medalhado judoca Nuno Delgado, ambos embaixadores do evento.

Para incentivar o público a entrar nas lojas, a organização disponibiliza um passaporte para cada pessoa. Depois disso, os lojistas podem carimbar esse passaporte e, após determinado número de carimbos e entradas em lojas aderentes, os clientes têm acesso a um prémio especial – coisa que a organização só divulgará no próprio dia.

+ O melhor do Verão em Lisboa