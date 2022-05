Noite da Literatura Europeia invade Campo de Santa Clara já em Junho

A Noite da Literatura Europeia regressa a Lisboa, em formato presencial, a 4 de Junho. O serão literário de entrada livre celebra este ano o seu 10.º aniversário com a apresentação de obras de 13 países. Com início marcado para as 18.15, no Mercado de Santa Clara, a sessão de abertura vai contar com um best of das edições anteriores. Seguem-se, a partir das 19.00, novas leituras, que vão da ficção à poesia, do ensaio à banda desenhada, do teatro à memória autobiográfica, sempre interpretadas em língua portuguesa por actores e actrizes.

Com uma duração de dez a 15 minutos, as sessões de leitura vão decorrer até às 23.30 em vários espaços do Campo de Santa Clara, entre os quais se destacam, por exemplo, o Panteão Nacional, o Convento do Desagravo e o Palácio Sinel de Cordes. Entre as obras a ser apresentadas, destaca-se a da Estónia, país que se estreia este ano na Noite da Literatura Europeia com Luigeluulinn, Emapuhkus, de Kristiina Ehin, uma das suas principais poetisas.

As leituras da Áustria (Unbewohnbares Rot, Der Garten des Leonardo, de Karl Lubomirski), da Chéquia (Soprar em Espuma, de Radka Třeštíková), de Itália (Notas sobre um naufrágio, de Davide Enia), do Luxemburgo (Moi, je suis Rosa!, de Nathalie Ronvaux) e de Portugal (Flecha, de Matilde Campilho) vão contar com a presença dos autores. Entre os intérpretes estão nomes como Fernando Rodrigues, Lígia Cruz, Elmano Sancho, Carolina David e Rita Cabaço.

A programação conta ainda com a leitura de obras da Polónia (O terceiro desejo, de Andrzej Sapkowski), Irlanda (Milkman, de Anna Burns), Hungria (Carta à mulher do meu futuro, de Pétér Gárdos), França (Peau d'Homme, de Hubert e Zanzim), Finlândia (Sisu: O segredo finlandês para encontrar a felicidade, de Katja Pantzar), Espanha (O Infinito num Junco, de Irene Vallejo) e Alemanha (Hard Land, de Benedict Wells).

A Noite da Literatura Europeia é uma iniciativa da EUNIC Portugal, rede de institutos culturais e serviços culturais das embaixadas europeias, e da Representação da Comissão Europeia em Portugal, que se realiza no âmbito das Festas de Lisboa, em parceria com a EGEAC e a Junta de Freguesia de São Vicente.

Vários locais no Campo de Santa Clara. Sáb, 4 Jun, 18.15-23-30. Entrada livre.

