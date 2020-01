Noite das Ideias: conversar pela noite dentro na Gulbenkian

A iniciativa, que se debruça sobre várias áreas do conhecimento e é já um acontecimento mundial, regressa a Lisboa no final de Janeiro. Nesta edição, as salas e auditórios da Fundação Gulbenkian vão encher-se de conversas sobre o que é “Ser e estar vivo”.

Falar, ouvir, conversar. O desafio é novamente lançado pelo Instituto Francês em Portugal, numa parceria com a Gulbenkian, que abre portas a esta Noite das Ideias no próximo dia 30 de Janeiro. Entre as 18.30 e as 00.00, duas dezenas de convidados, portugueses e franceses, vão abordar o tema “Ser e estar vivo”, através de conversas à volta do envolvimento dos cidadãos, da investigação e da produção científica e de questões morais e éticas.

O pontapé de saída é dado pelo médico e investigador Manuel Sobrinho Simões, que falará sobre genética, “epigenéticas” e longevidade, às 19.00, no Grande Auditório. “À conferência inaugural segue-se um conjunto de palestras, diálogos e conversas com deze­nas de cientistas, artistas, intelectuais”, lê-se em nota da Gulbenkian. “As emissões de CO2 associadas às viagens realizadas pelos oradores da Noite das Ideias 2020 serão compensadas através do apoio ao projecto 'Pastagens Semeadas Biodiversas', da Terraprima, que promove a sustentabilidade da actividade agrícola.”

Entre os oradores, encontram-se nomes como o do escritor Erik Orsenna (Auditório 2, 19.30), o da alpinista Christine Janin (Sala 1, 20.00), o do jornalista e director-adjunto da TSF Ricardo Alexandre (Auditório 3, 21.50) ou o do professor de filosofia antiga António de Castro Caeiro (Auditório 2, 22.20). O programa completo pode ser consultado na agenda da Fundação Gulbenkian.

Durante o evento, terá ainda a oportunidade de ver a exposição “Art on Display. Formas de expor 1949-1969”, patente na Galeria Principal do Edifício Sede, que estará aberta até às 23.00. A noite termina com uma actuação do Coro Gulbenkian dedicada a Músicas do Mundo.

Fundação Calouste Gulbenkian. Qui 18.30-00.00. Entrada livre.

