Noite das Ideias: na Gulbenkian celebra-se o movimento de Maio de 68

Lisboa recebe pela primeira vez a Noite das Ideias, esta quinta-feira, dia 25, em várias salas da Fundação Calouste Gulbenkian, a partir das 19.00. Esta é uma iniciativa que propõe debates sobre várias áreas e que, nesta edição, assinala os 50 anos passados sobre o Maio de 1968.

O mote do evento será “Imaginação ao poder”, o tag utilizado pelos manifestantes nas paredes em Paris naquela altura. O projecto é organizado pelo Instituto Francês e, nesta edição, junta mais de 40 cidades em todo o mundo, desde Los Angeles a Dakar. Por cá, vários espaços do Edifício Sede e do Museu vão acolher o programa de conversas que conta com cerca de duas dezenas de intervenientes portugueses e franceses que vão debater temas como a política, economia, tecnologia, literatura ou arte.

Manuel Aires Mateus, Alexandre Quintanilha, Mónica Bettencourt Dias, Magalie Lanriot, Ricardo Araújo Pereira, Loïc Blondiaux e António Jorge Gonçalves são alguns dos nomes que vão marcar presença na Noite das Ideias. Pode ver toda a programação aqui.

Edifício Sede. Av. de Berna, 45A. Qui 19.00. Entrada livre.

