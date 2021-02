Noite dos Livros do Harry Potter está de volta para quatro dias de actividades online

Todos os anos é sagrado para os fãs ávidos da saga celebrar a famosa Noite dos Livros Harry Potter. Este ano, entre 4 e 7 de Fevereiro, decorre a 7.ª edição da iniciativa que terá as suas actividades restritas ao mundo online sob o tema “Os Segredos da Diagon-Al”, a rua das lojas destinadas a feiticeiros, um local emblemático no universo de Harry Potter.

A sorte está do lado dos fãs de J.K. Rowling, que mesmo num ano pandémico vão poder participar na celebração anual da Noite dos Livros. Este ano saem privilegiadas as iniciativas digitais, “de forma a garantir que livrarias, bibliotecas, escolas, famílias e amigos possam continuar a desfrutar em conjunto de uma noite mágica”, refere a Editorial Presença em comunicado, que organiza o evento juntamente com o Instituto Português de Magia (IMP), o maior grupo de fãs do Harry Potter em Portugal.

As condicionantes pandémicas obrigam assim a que os fãs transformem as suas casas na Diagon-Al, onde Harry Potter teve o primeiro contacto com o mundo da feitiçaria. Nessa rua, há vassouras de última geração à venda, autores feiticeiros a autografar livros e jovens estudantes de Hogwarts a comprar material escolar — caldeirões, penas, mantos, varinhas e vassouras.

O arranque do evento acontece às 19.00, esta quinta-feira, com um directo no Facebook da Presença com a participação do IMP. A organização desafia assim os devotos a participar nesta noite de actividades que vão sendo anunciadas nas redes sociais da Presença ao longo dos vários dias de evento. Além disso, já divulgaram um guia prático com sugestões e actividades para transformar a iniciativa no mais mágica possível com poções, decoração e até cosplay.

O melhor disfarce mágico ganha um livro à escolha da série original Harry Potter, sendo que para participar devem tirar uma fotografia ao disfarce e partilhar no Instagram ou Facebook identificando a Editorial Presença e usando o hashtag #noitedoslivrosharrypotter.

Ao longo dos dias em que decorre o evento, os volumes que integram a série Harry Potter (excepto as novidades) vão estar com 30% de desconto no site da Presença.

