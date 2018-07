Nomad Goods: a loja-ateliê onde o minimalismo dá a mão ao design

Teve a sua fase nómada, cheia de dúvidas e incertezas, mas assentou. Natália Vitorino abriu em Santos a Nomad Goods, uma loja despretensiosa, cheia de minimalismos e que põe o design num altar. E, não contente, ainda acrescentou à equação um café e um ateliê.

Entalada entre as movimentadas Rua do Poço dos Negros e Rua da Boavista, está a Rua dos Mastros que ganhou uma nova inquilina há pouco mais de um mês. A Nomad Goods abriu no número 27, toda catita e com um neón rosa chiclete a espreitar cá para fora, tudo pelas mãos de Natália, designer gráfica e de interiores, que decidiu pôr mãos à obra e criar um projecto à sua imagem, tudo de raiz, tudo da sua autoria. “A Nomad é uma junção de sinergias que faz sentido para mim, quero uma coisa harmoniosa”, explica.

Fotografia: Manuel Manso

Esteve em Londres dez anos e na carteira traz o peso de marcas como a Levi's, C&A, Adidas, Lindex, Sainsbury's ou Primark. “Tudo o que fiz antes foi mais numa onda residencial, trabalhar com outros clientes, cumprir objectivos e directrizes específicas. Aqui é diferente. O projecto é meu. Fui eu que o pensei e agora está finalmente aberto”, conta-nos. Quando voltou a Portugal, há quase dois anos, ainda se aventurou numa agência, mas não sentiu o clique, a paixão que se deve sentir quando se trabalha no que gosta. Tirou férias e partiu para Bali, onde começou a magicar e a pensar que, se calhar, estava na hora de se aventurar a solo. “Vi muita coisa em Bali, muitos projectos, muitos espaços incríveis e comecei a achar que estava na hora de me atirar de cabeça, arriscar e usar todas as ferramentas que tinha à minha disposição”, diz com entusiasmo de quem já tem, finalmente, uma porta aberta. “Fiz o branding, desenhei o espaço, escolhi os produtos que quis ter aqui à venda nesta fase inicial e agora estou a tentar perceber o que as pessoas querem, o que procuram.”

As inspirações para a Nomad Goods vieram de longe e de vários pontos do mapa mundo, tal como manda o nomadismo. Dos tapetes da Califórnia às almofadas com padrões, colheres de madeira, peças em casca de coco, jarras em cerâmica da Indonésia ou do Vietname.

“Há uma vontade de dar mais valor a tudo o que é feito à mão, cria-se esse valor acrescentado, as pessoas começam a ter mais noção de que a massificação da produção começa a tornar-se desnecessária quando temos uma oferta melhor deste tipo de produtos, que são únicos”, afirma. As prateleiras não estão cheias, mas estão organizadas, tudo é muito simples e com uma vibe californiana como Natália gosta, sem “ser uma avalanche de informação e coisas nas prateleiras”.

A ideia da designer é ter ali um ponto de encontro, onde as pessoas se sintam à vontade para comprar, ver, mexer, perguntar, e a isso ajuda a mesa ao centro com meia dúzia de cadeiras para quem por ali passar ficar para um café. “Não quero que a Nomad seja um café, mas ter este menu ajuda a cativar as pessoas, a ficar, a ler, a falar comigo, a trocar ideias”, explica. O café é de especialidade, da Coffee Roasters, e pode ainda pedir horchata, chás gelados, bolos caseiros e uma série de revistas de arquitectura, decoração e design como é o caso da Milk ou a Apartamento. Tirando estas, só para consulta na loja, Natália vende a revista Above Sea Level, de uma amiga, e que terá agora um segundo número dedicado a Portugal.

Agora que está tudo de pé é começar a apostar nas investidas que Natália tinha pensado de início. O primeiro workshop vai acontecer no dia 27 de Julho, e vai fazer a ponte entre o design e o equilíbrio, a atenção e o foco que cada pessoa coloca nas actividades diárias – no Design the life you want (inscrições: charlene@harmonizeyou.com; 17.00; 29€) vão acontecer muitas colagens que podem resultar num belo quadro lá para casa. “Os workshops vão acontecer com mais frequência, é uma forma de conhecer pessoas com os mesmos interesses e que querem fazer coisas fora da caixa – quero fazer parte desse processo com a Nomad.”

No dia anterior, a 26 de Julho, o projecto de Jessica Walsh, o Ladies, Wine and Design celebra dois anos de presença em Lisboa e a Nomad Goods vai acolher a festa a partir das 20.00.

Nomad Goods. Rua dos Mastros, 27. Seg-Sáb 10.00-18.00.

