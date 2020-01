Norberto Lobo dá música a filmes dos anos 20

É uma das grandes novidades da sétima edição do PLAY - Festival Internacional de Cinema Infantil & Juvenil de Lisboa: um cine-concerto de Norberto Lobo no Capitólio que dará música a duas curtas-metragens dos anos 1920.

Marque na agenda: no dia 16 de Fevereiro, domingo, Norberto Lobo vai ao Capitólio dar um cine-concerto para famílias. A convite do Play - Festival Internacional de Cinema Infantil & Juvenil de Lisboa, que arranca a 8, o guitarrista português toca ao vivo para duas curtas: Uma Semana, de Buster Keaton (1920), e A Máquina, de Charley Bowers (1926). Os bilhetes custam 7€.

Para o mesmo dia está marcada uma sessão especial no Cinema São Jorge às 15.30: o filme premiado O Meu Extraordinário Verão com a Tess (2019). Esta longa-metragem alemã conta a história de Sam, que depois de conhecer Tess numas férias numa ilha holandesa, percebe que em vez de fugir, deve valorizar a sua família. O filme que recebeu a Menção Especial do Júri no Festival de Berlim na categoria Generation Kplus, o Prémio do Público no Kino Kino - Festival para Jovens Públicos e o Grande Prémio do NYICFF para longas-metragens é o primeiro que a organização anuncia para a edição de 2020. As entradas variam entre os 2,80€ e os 3,50€.

