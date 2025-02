Nos 70 anos do Rui Reininho, há um novo disco ao vivo e um podcast para ouvir

A voz de “Dunas” e “Pronúncia do Norte” editou um novo álbum, que resulta de colaboração com a Orquestra Jazz de Matosinhos.

No dia em que celebra 70 anos, há um novo trabalho de Rui Reininho para ouvir. Esta sexta-feira, 28 de Fevereiro, o lendário vocalista dos GNR editou um disco ao vivo com a Orquestra Jazz de Matosinhos (OJM).

Com selo da Omnichord Records, neste registo podemos ouvir a colaboração ao vivo entre Reininho e a OJM, nascida da vontade de levar o seu último disco a solo, 20.000 Éguas Submarinas, para um universo de big band.

Depois de passagens bem sucedidas pela Casa da Música e pela Real Vinícola, onde os músicos reinventaram as canções deste trabalho, ficou a semente para voltarem a colaborar.

Assim nasceu este novo trabalho, gravado no CARA – Centro de Alto Rendimento Artístico da OJM, com produção de Rui Reininho e Pedro Guedes, e co-produção de Alexandre Soares (Três Tristes Tigres, ex-GNR), que também remisturou "NamasTea".

O disco – o terceiro do vocalista dos GNR em nome próprio – estará disponível digitalmente e em vinil, com duas edições especiais: uma versão standard e uma edição limitada e autografada, com apenas 70 exemplares coloridos, assinalando os 70 anos do artista.

Neste mesmo dia, a Antena 3 estreia Homem Temporariamente Só, um podcast biográfico que percorre a vida e carreira da voz de canções como “Dunas” ou “Pronúncia do Norte”. Dividida em sete episódios – um por cada década –, esta série, criada por Raquel Morão Lopes e Luís Oliveira, mergulha na infância de Reininho e no percurso que o tornou num dos principais interpretes da música portuguesa.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook