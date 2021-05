NOS Alive volta a ser adiado para 2022

Ainda não será desta. O festival NOS Alive voltou a ser adiado, anunciou esta quinta-feira a promotora Everything is New. Assim sendo, a 14.ª edição do festival que se realiza no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, terá lugar entre os dias 6 e 9 de Julho de 2022 e não no Verão deste ano, como estava previsto.

“Não é uma decisão que tomamos de ânimo leve, mas pela responsabilidade que temos para com a segurança de todos os fãs, artistas, patrocinadores, parceiros, fornecedores, equipas de segurança, limpeza e restauração, equipas técnicas e de produção, toda a equipa do NOS Alive e para com o país, é a mais correcta”, justifica a organização.

“Estamos ansiosos por voltar ao Passeio Marítimo de Algés para vos receber de braços abertos, mas mantendo-se a situação pandémica actual, que limita a circulação entre países, fica inviabilizada a maioria das tours para o Verão de 2021, o que nos obriga a adiar o festival para 2022”, detalha a ainda a nota enviada às redacções.

Os bilhetes adquiridos para o NOS Alive’20 e para a edição deste ano são válidos para os dias de semana correspondentes do NOS Alive’22. Isto é, no caso de ter adquirido um bilhete para uma quinta-feira, este será válido para a quinta-feira de 2022. Será ainda possível trocar bilhetes para outros dias, “mediante a disponibilidade de lotação ou por um vale no ponto de venda onde o mesmo foi adquirido, mediante a apresentação do bilhete e prova de compra”, explica a Everything is New.

Os portadores de bilhetes para a edição de 2020 poderão solicitar o reembolso do valor no prazo de 14 dias úteis após a data prevista para a realização do NOS Alive’21, nos pontos de venda onde foram adquiridos e mediante a apresentação do bilhete e prova de compra.

