Nos cafés da Delta, o dia dos Namorados é celebrado com bebidas grátis

A cafeína pode acelerar o coração e, no mês do amor, a Delta propõe-se a isso mesmo – mas no bom sentido. Com a desculpa do Dia dos Namorados, entre os dias 14 e 18 de Fevereiro, a marca vai dar a provar duas bebidas especiais criadas para a ocasião, de forma totalmente gratuita. A acção terá lugar nas lojas Delta The Coffee House Experience, que em Lisboa estão na Avenida da Liberdade e no Prata Riverside, em Marvila. Há ainda um café no Mercado do Bolhão.

Segundo a marca explica em comunicado, o coffee passion mistura o aroma do café, com a doçura do chocolate e a frescura dos morangos. Já o valentine Martini, harmoniza a intensidade do café e da vodka com licor.

Para ganhar uma destas bebidas, os apaixonados por café terão apenas de apresentar um código, que será disponibilizado na página de Instagram da loja no Dia dos Namorados, e que permite a oferta de uma bebida na compra de outra. No dia 14, além desta oferta, quem visitar a loja da Avenida da Liberdade, pode ainda desfrutar de música ao vivo, a partir das 18.00.

